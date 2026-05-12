Guerra com o Irã deixa sem cor os pacotes de batatas chips no Japão

O principal fabricante japonês de batatas chips está sentindo o impacto da escassez ligada à guerra com o Irã, substituindo suas características embalagens laranja e amarela por outras em preto e branco.

Muito conhecida no Japão, a marca Calbee é famosa por suas batatas chips salgadas com uma ampla variedade de sabores, de sal de algas a molho de soja com manteiga.

A empresa anunciou, nesta terça-feira (12), que "revisará as especificações das embalagens" e utilizará apenas "duas cores" nas embalagens de 14 linhas de produtos a partir do fim deste mês ou em junho.

Não especificou quais serão essas duas cores, embora o comunicado mostrasse fotos de embalagens cinzentas.

A Calbee atribuiu a medida à "instabilidade no fornecimento de algumas matérias-primas decorrente do aumento das tensões no Oriente Médio".

A imprensa local destacou que o fabricante enfrenta dificuldades no abastecimento de tinta de impressão devido à escassez de nafta, derivado do petróleo utilizado em uma ampla gama de indústrias.

"Continuaremos respondendo de forma rápida e flexível às mudanças no ambiente empresarial, incluindo os riscos geopolíticos, enquanto nos esforçamos para oferecer produtos seguros, confiáveis e satisfatórios", declarou a empresa.

Aproximadamente um quinto do petróleo mundial costuma passar pelo Estreito de Ormuz, e o seu fechamento desde o início da guerra no fim de fevereiro disparou os preços.

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou que Tóquio espera contar com produtos químicos derivados da nafta em quantidade suficiente até depois do fim do ano, após aumentar as importações provenientes de fora do Oriente Médio.

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