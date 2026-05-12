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Irã dá ultimato aos Estados Unidos para que aceitem o plano de paz

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Repórter
12/05/2026 07:23

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O principal negociador do Irã anunciou um ultimato, nesta terça-feira (12), aos Estados Unidos para que aceitem as condições do plano de paz de 14 pontos proposto por Teerã para acabar com a guerra no Oriente Médio.

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"Não há alternativa a não ser aceitar os direitos do povo iraniano tal como estão expostos na proposta de 14 pontos. Qualquer outra abordagem será infrutífera e resultará em um fracasso após o outro", escreveu na rede social X Mohammad Bagher Ghalibaf. 

O também presidente do Parlamento iraniano acrescentou que, quanto mais Washington demorar para aceitar a proposta, "mais os contribuintes americanos terão que pagar".

A tensão crescente provoca o temor de um retorno das hostilidades no Golfo, reduz as expectativas de um acordo rápido para reabrir o Estreito de Ormuz ao comércio e volta a pressionar as cotações do petróleo. 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou na segunda-feira a última proposta iraniana, que chamou de "totalmente inaceitável", e afirmou que o cessar-fogo, em vigor desde 8 de abril, se encontra em estado crítico. 

O Irã indicou que, em seu plano, exigiu o fim da guerra na região, a suspensão do bloqueio americano a seus portos, aplicado desde meados de abril, e a liberação de seus ativos congelados. 

As negociações permanecem estagnadas após uma primeira rodada de conversações no mês passado, que não registrou avanços.

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pdm-mz/jfx/meb/avl/fp/aa

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