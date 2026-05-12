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Japão sacrificou mais de 14.000 ursos em 12 meses

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Repórter
12/05/2026 06:23

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Mais de 14.000 ursos foram sacrificados no Japão durante o ano fiscal que terminou em março, um recorde em meio a uma onda de ataques mortais dos animais contra seres humanos, segundo dados preliminares do governo. 

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As agressões de ursos provocaram 13 mortes no arquipélago asiático no ano passado, mais do que o dobro do recorde histórico anterior. Desde o início de 2026, um ataque fatal foi confirmado e as autoridades suspeitam que outras duas mortes podem estar vinculadas a estes animais.

O número de ursos capturados e posteriormente sacrificados quase triplicou na comparação com o ano anterior, chegando a 14.601, o que representa uma média de 40 por dia. 

O dado representa um recorde histórico, que supera amplamente o máximo anterior, que foi de pouco mais de 9.000 durante o ano fiscal de 2023, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente publicados na segunda-feira.

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tmo/stu/mac/ep/lpa/arm/mvl/fp

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