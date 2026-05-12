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Bombardeio israelense deixa seis mortos no Líbano, informa imprensa estatal

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AFP
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Repórter
12/05/2026 06:11

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A Agência Nacional de Informação (ANI) do Líbano anunciou nesta terça-feira (12) que seis pessoas morreram na segunda-feira em um bombardeio israelense contra a localidade de Kfar Dounin, no sul do país. 

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"Aviões de combate inimigos atacaram ontem à noite uma residência em Kfar Dounin, o que deixou seis mortos e sete feridos, que foram levados para hospitais de Tiro", informou a ANI nesta terça-feira. 

Apesar de uma trégua teoricamente em vigor desde 17 de abril, Israel continua bombardeando várias regiões do Líbano e o movimento pró-iraniano Hezbollah segue reivindicando ataques contra alvos israelenses. 

O Hezbollah arrastou o Líbano para uma nova guerra em 2 de março ao atacar Israel com foguetes para vingar a morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, que faleceu no primeiro dia da ofensiva israelense-americana contra Teerã.

Israel respondeu com ataques em larga escala e uma incursão terrestre no sul. 

O balanço mais recente dos ataques israelenses, atualizado na segunda-feira pelo Ministério da Saúde libanês, registra 2.869 mortos desde o início do conflito, incluindo dezenas de pessoas assassinadas desde a entrada em vigor do cessar-fogo. 

Novas negociações estão programadas para quinta e sexta-feira em Washington entre representantes do Líbano e de Israel.

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bur-roc/jnd/arm/mvl/fp

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