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Emiratos Árabes atacaram o Irã diretamente em abril, segundo reportagem

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AFP
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Repórter
11/05/2026 23:03

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Os Emirados Árabes Unidos realizaram operações militares contra o Irã em abril, uma participação previamente desconhecida na guerra no Oriente Médio por parte de um país do Golfo, segundo uma reportagem do veículo de comunicação americano The Wall Street Journal.

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Citando fontes anônimas, o jornal relatou que os ataques se dirigiram contra uma refinaria situada na ilha iraniana de Lavan, "aproximadamente ao mesmo tempo que o presidente [Donald] Trump anunciava um cessar-fogo na guerra".

Os Estados Unidos, então, acolheram discretamente os ataques de seu aliado, informou o veículo.

A AFP não pôde verificar de forma independente os ataques emiradenses informados.

Na manhã de 8 de abril, a rede estatal iraniana IRIB afirmou que houve "ataques com mísseis e drones contra os Emirados e o Kuwait horas depois do ataque contra as instalações petrolíferas da ilha de Lavan, no Irã".

Nesse mesmo dia, horas depois de o cessar-fogo entrar em vigor, os Emirados Árabes Unidos afirmaram que tinham sido atacados por 17 mísseis e 35 drones iranianos.

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ube/llb/cjc/mvl/rpr

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