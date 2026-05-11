Kiev é alvo de ataque aéreo após fim da trégua com Rússia

Um ataque aéreo foi lançado na madrugada desta terça-feira (12, data local) contra Kiev, após o fim de uma trégua de três dias com a Rússia, anunciou o chefe da administração militar da capital ucraniana, Timur Tkatchenko.

"Neste momento, há drones inimigos sobre Kiev. Por favor, mantenham-se a salvo até que seja suspenso o alerta", escreveu o funcionário na plataforma de mensagens Telegram, ao também relatar a queda de destroços.

Trata-se do primeiro alerta aéreo sobre a cidade desde 8 de maio.

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