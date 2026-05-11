Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Wall Street fecha em alta, apesar de incerteza geopolítica

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/05/2026 20:15

compartilhe

SIGA

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (11), apesar da falta de avanços diplomáticos entre Washington e Teerã, impulsionada, sobretudo, pelo setor dos semicondutores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nasdaq (+0,10%) e S&P 500 (+0,19%) voltaram a bater recordes, fechando em 26.274,13 e 7.412,84 pontos, respectivamente. Dow Jones registrou +0,19%.

"Hoje, o mercado decidiu que os riscos geopolíticos não eram mais do que um ruído de fundo", comentou à AFP Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

Os investidores "ignoraram em grande medida", nesta segunda-feira, o novo aumento dos preços do petróleo, provocado pela rejeição dos Estados Unidos à contraproposta do Irã para um cessar-fogo duradouro no Oriente Médio, assinala o analista.

"Há uma ligeira preocupação com um possível agravamento da situação no Irã, mas, até o momento, ninguém teme realmente que isso aconteça", concorda Patrick O’Hare, da Briefing.com.

O mercado americano prossegue assim a sua trajetória de alta, impulsionada em particular por alguns grandes nomes do setor dos semicondutores. A Intel (+3,62%, a 129,44 dólares - ou 634 reais, na cotação atual) continuou se beneficiando do entusiasmo gerado por seus bons resultados trimestrais, publicados no final de abril.

O título da Micron também foi muito procurado (+6,50%, a 795,33 dólares). Nvidia registrou +1,97% e AMD, +0,79%.

No plano macroeconômico, o mercado americano se prepara para receber novos dados sobre a alta dos preços no país, incluindo o índice de preços no consumidor (IPC) na terça?feira e a inflação no atacado (IPP) na quarta?feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ni/tmc/fmp/mr/cjc/yr/ic

Tópicos relacionados:

bolsa eua fechamento mercado newyork

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay