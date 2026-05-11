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Empate entre Rayo Vallecano e Girona decreta rebaixamento do Oviedo no Espanhol

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Repórter
11/05/2026 19:27

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O Oviedo retornará à segunda divisão espanhola menos de um ano depois de conseguir o acesso à elite, após o empate em 1 a 1 entre Rayo Vallecano e Girona nesta segunda-feira (11).

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Faltando três rodadas para o fim do campeonato, o Oviedo ocupa a lanterna com 29 pontos, dez atrás do Girona (17º), primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O clube asturiano havia retornado à primeira divisão após 24 anos, com uma virada no playoff de acesso contra o Mirandés.

Três treinadores passaram pelo Oviedo na temporada, Veljko Paunovic, Luis Carrión e Guillermo Almada, na campanha de apenas seis vitórias em 35 jogos.

--- Resultados da 35ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

  

   Sexta-feira, 8 de maio

   Levante - Osasuna                              3 - 2

  

   Sábado, 9 de maio

   Elche - Alavés                                 1 - 1

   Sevilla - Espanyol                             2 - 1

   Atlético de Madrid - Celta Vigo                0 - 1

   Real Sociedad - Betis                          2 - 2

  

   Domingo, 10 de maio

   Mallorca - Villarreal                          1 - 1

   Athletic Bilbao - Valencia                     0 - 1

   Real Oviedo - Getafe                           0 - 0

   Barcelona - Real Madrid                        2 - 0

  

   Segunda-feira, 11 de maio

   Rayo Vallecano - Girona                        1 - 1

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               91  35  30   1   4  91  31  60

    2. Real Madrid             77  35  24   5   6  70  33  37

    3. Villarreal              69  35  21   6   8  65  40  25

    4. Atlético de Madrid      63  35  19   6  10  58  38  20

    5. Betis                   54  35  13  15   7  54  43  11

    6. Celta Vigo              50  35  13  11  11  49  44   5

    7. Getafe                  45  35  13   6  16  28  36  -8

    8. Real Sociedad           44  35  11  11  13  54  55  -1

    9. Athletic Bilbao         44  35  13   5  17  40  51 -11

   10. Rayo Vallecano          43  35  10  13  12  36  42  -6

   11. Osasuna                 42  35  11   9  15  42  45  -3

   12. Valencia                42  35  11   9  15  38  50 -12

   13. Sevilla                 40  35  11   7  17  43  56 -13

   14. Elche                   39  35   9  12  14  46  54  -8

   15. Mallorca                39  35  10   9  16  43  52  -9

   16. Espanyol                39  35  10   9  16  38  53 -15

   17. Girona                  39  35   9  12  14  37  52 -15

   18. Alavés                  37  35   9  10  16  41  54 -13

   19. Levante                 36  35   9   9  17  41  57 -16

   20. Real Oviedo             29  35   6  11  18  26  54 -28

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