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Ex-chefe de gabinete de Zelensky, envolvido em lavagem de dinheiro na Ucrânia

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AFP
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Repórter
11/05/2026 19:27

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A agência anticorrupção da Ucrânia informou, nesta segunda-feira (11), ter descoberto um esquema de lavagem de dinheiro de milhões de dólares, no qual segundo a imprensa ucraniana estaria envolvido Andrii Yermak, ex-chefe de gabinete do presidente Volodimir Zelensky.

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Colaborador mais próximo de Zelensky até o final do ano passado e um dos homens mais poderosos da Ucrânia, Yermak se demitiu em novembro de 2025 depois que sua casa foi revistada por agentes anticorrupção.

Ele foi braço-direito de Zelensky durante grande parte da invasão russa. Sua queda abalou o cenário político de Kiev em tempos de guerra.

A agência afirmou que o "grupo organizado" lavou "460 milhões de grívnias (aproximadamente 51,4 milhões de reais) através de um projeto de construção de luxo perto de Kiev", e acrescentou que um dos membros é um "ex-chefe do gabinete do presidente da Ucrânia".

"Estão sendo realizadas ações urgentes de investigação", acrescentou a NABU - sigla desta agência.

Yermak foi o principal assessor de Zelensky entre entre 2020 e 2025, e renunciou depois que a NABU descobriu um enorme esquema de corrupção no combalido setor energético.

A Ucrânia foi sacudida por escândalos de corrupção durante a guerra com a Rússia, que entra em seu quinto ano. Zelensky substituiu Yermak pelo ex-chefe de Inteligência, Kirilo Budanov.

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bur-oc/mmp/sbk/cr/dga/mvv/ic

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