Tottenham empata com Leeds e segue ameaçado de rebaixamento
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O Tottenham, que tinha a oportunidade de dar um passo decisivo pela permanência da primeira divisão, teve de se contentar com um empate em 1 a 1 contra o Leeds nesta segunda-feira (11), no jogo que fechou a 36ª rodada do Campeonato Inglês.
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Com mais dois jogos a disputar, os 'Spurs' ocupam a 17ª posição com 38 pontos, dois a mais do que o West Ham (18º), time que abre a zona de rebaixamento.
Jogando em casa, o Tottenham abriu o placar no início do segundo tempo (50') com um belo chute da entrada da área de Mathis Tel.
Porém, como tem acontecido neste final de temporada, a equipe sofreu o empate em um lance aparentemente inofensivo: ao tentar uma bicicleta para afastar uma bola pelo na área defensiva, Mathis Tel atingiu Ethan Ampadu e a arbitragem marcou pênalti com o auxílio do VAR.
Dominic Calvert-Lewin (74') foi para a cobrança e converteu para deixar tudo igual no placar.
Nos minutos finais, o Tottenham pressionou, mas não conseguiu a vitória que lhe daria fôlego para as últimas duas rodadas.
Desde a chegada do técnico Roberto De Zerbi, no final de março, o time londrino sofreu apenas uma derrota, contra o Sunderland, e somou duas vitórias, contra Wolverhampton e Aston Villa, além de dois empates, contra Brighton e Leeds.
--- Resultados da 36ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:
Sábado, 9 de maio
Liverpool - Chelsea 1 - 1
Brighton - Wolverhampton 3 - 0
Sunderland - Manchester United 0 - 0
Fulham - Bournemouth 0 - 1
Manchester City - Brentford 3 - 0
Domingo, 10 de maio
Crystal Palace - Everton 2 - 2
Burnley - Aston Villa 2 - 2
Nottingham - Newcastle 1 - 1
West Ham - Arsenal 0 - 1
Segunda-feira, 11 de maio
Tottenham - Leeds 1 - 1
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 79 36 24 7 5 68 26 42
2. Manchester City 74 35 22 8 5 72 32 40
3. Manchester United 65 36 18 11 7 63 48 15
4. Liverpool 59 36 17 8 11 60 48 12
5. Aston Villa 59 36 17 8 11 50 46 4
6. Bournemouth 55 36 13 16 7 56 52 4
7. Brighton 53 36 14 11 11 52 42 10
8. Brentford 51 36 14 9 13 52 49 3
9. Chelsea 49 36 13 10 13 55 49 6
10. Everton 49 36 13 10 13 46 46 0
11. Fulham 48 36 14 6 16 44 50 -6
12. Sunderland 48 36 12 12 12 37 46 -9
13. Newcastle 46 36 13 7 16 50 52 -2
14. Leeds 44 36 10 14 12 48 53 -5
15. Crystal Palace 44 35 11 11 13 38 44 -6
16. Nottingham 43 36 11 10 15 45 47 -2
17. Tottenham 38 36 9 11 16 46 55 -9
18. West Ham 36 36 9 9 18 42 62 -20
19. Burnley 21 36 4 9 23 37 73 -36
20. Wolverhampton 18 36 3 9 24 25 66 -41
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