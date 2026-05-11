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Tottenham empata com Leeds e segue ameaçado de rebaixamento

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Repórter
11/05/2026 19:06

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O Tottenham, que tinha a oportunidade de dar um passo decisivo pela permanência da primeira divisão, teve de se contentar com um empate em 1 a 1 contra o Leeds nesta segunda-feira (11), no jogo que fechou a 36ª rodada do Campeonato Inglês.

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Com mais dois jogos a disputar, os 'Spurs' ocupam a 17ª posição com 38 pontos, dois a mais do que o West Ham (18º), time que abre a zona de rebaixamento.

Jogando em casa, o Tottenham abriu o placar no início do segundo tempo (50') com um belo chute da entrada da área de Mathis Tel. 

Porém, como tem acontecido neste final de temporada, a equipe sofreu o empate em um lance aparentemente inofensivo: ao tentar uma bicicleta para afastar uma bola pelo na área defensiva, Mathis Tel atingiu Ethan Ampadu e a arbitragem marcou pênalti com o auxílio do VAR.

Dominic Calvert-Lewin (74') foi para a cobrança e converteu para deixar tudo igual no placar.

Nos minutos finais, o Tottenham pressionou, mas não conseguiu a vitória que lhe daria fôlego para as últimas duas rodadas.

Desde a chegada do técnico Roberto De Zerbi, no final de março, o time londrino sofreu apenas uma derrota, contra o Sunderland, e somou duas vitórias, contra Wolverhampton e Aston Villa, além de dois empates, contra Brighton e Leeds.

--- Resultados da 36ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

  

   Sábado, 9 de maio

   Liverpool - Chelsea                            1 - 1

   Brighton - Wolverhampton                       3 - 0

   Sunderland - Manchester United                 0 - 0

   Fulham - Bournemouth                           0 - 1

   Manchester City - Brentford                    3 - 0

  

   Domingo, 10 de maio

   Crystal Palace - Everton                       2 - 2

   Burnley - Aston Villa                          2 - 2

   Nottingham - Newcastle                         1 - 1

   West Ham - Arsenal                             0 - 1

  

   Segunda-feira, 11 de maio

   Tottenham - Leeds                              1 - 1

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 79  36  24   7   5  68  26  42

    2. Manchester City         74  35  22   8   5  72  32  40

    3. Manchester United       65  36  18  11   7  63  48  15

    4. Liverpool               59  36  17   8  11  60  48  12

    5. Aston Villa             59  36  17   8  11  50  46   4

    6. Bournemouth             55  36  13  16   7  56  52   4

    7. Brighton                53  36  14  11  11  52  42  10

    8. Brentford               51  36  14   9  13  52  49   3

    9. Chelsea                 49  36  13  10  13  55  49   6

   10. Everton                 49  36  13  10  13  46  46   0

   11. Fulham                  48  36  14   6  16  44  50  -6

   12. Sunderland              48  36  12  12  12  37  46  -9

   13. Newcastle               46  36  13   7  16  50  52  -2

   14. Leeds                   44  36  10  14  12  48  53  -5

   15. Crystal Palace          44  35  11  11  13  38  44  -6

   16. Nottingham              43  36  11  10  15  45  47  -2

   17. Tottenham               38  36   9  11  16  46  55  -9

   18. West Ham                36  36   9   9  18  42  62 -20

   19. Burnley                 21  36   4   9  23  37  73 -36

   20. Wolverhampton           18  36   3   9  24  25  66 -41

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