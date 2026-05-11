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Ousmane Dembélé é eleito o melhor jogador do Campeonato Francês

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Repórter
11/05/2026 18:54

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O atacante Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, foi eleito pela segunda vez consecutiva o melhor jogador do Campeonato Francês e recebeu o prêmio do sindicato de jogadores UNFP em cerimônia realizada nesta segunda-feira (11), em Paris.

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Indicado junto com seus companheiros de PSG Nuno Mendes e Vitinha, além do meia Florian Thauvin, do Lens, e do atacante Mason Greenwood, do Olympique de Marselha, Dembélé foi escolhido em votação entre os próprios jogadores da liga francesa.

Bola de Ouro no ano passado, o atacante de 28 anos brilhou menos este ano, afetado por problemas físicos que o mantiveram afastado dos gramados no início da temporada.

"É um prêmio individual, mas todos os prêmios individuais que recebi foram graças a toda a equipe", declarou Dembélé.

"Você teve um caminho que não foi nada fácil, com muitas lesões, mas sempre teve força mental para voltar ainda mais forte", elogiou o técnico dos da seleção da França, Didier Deschamps, que estava presente na cerimônia.

Dembélé também recebeu o prêmio de gol mais bonito da temporada, escolhido pelo público, pela finalização milimétrica de cobertura contra o Lille na vitória do PSG por 3 a 0 sobre o Lille, pela 18ª rodada, em janeiro.

O time parisiense pode selar o título do Campeonato Francês na próxima quarta-feira, quando visita o vice-líder Lens dependendo de pelo menos um empate para ficar com a taça.

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bdu/pm/ma/cb

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