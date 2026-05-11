Napoli perde em casa para Bologna e embola disputa por vagas na Champions

Após a derrota do Napoli em casa para o Bologna por 3 a 2 nesta segunda-feira (11), encerrando a 36ª rodada do Campeonato Italiano, a disputa pela classificação para a Liga dos Campeões ficou ainda mais aberta, com cinco equipes separadas por apenas cinco pontos brigando por três vagas.

O time napolitano saiu perdendo por 2 a 0, antes de chegar ao empate com gols de Giovanni Di Lorenzo e do brasileiro Alisson, mas o Bologna sacramentou a vitória nos acréscimos com Jonathan Rowe marcando de voleio.

Embora continue na segunda posição, 15 pontos atrás da campeã Inter de Milão, o Napoli ainda não está garantido na próxima Champons, um objetivo que teria sido alcançado com uma vitória nesta segunda-feira.

Faltando duas rodadas para o fim do campeonato, a equipe tem dois pontos de vantagem sobre a Juventus (3ª, 68 pontos).

O Milan, apesar da derrota em casa diante da Atalanta também por 3 a 2, ocupa a quarta posição com os mesmos 67 pontos da Roma (5ª), que no domingo venceu o Parma fora de casa pelo mesmo placar.

Sexto colocado, o Como (65 pontos) já está garantido pelo menos na Liga Europa, mas ainda pode sonhar com a Champions.

Na 37ª rodada, no próximo do mingo, o Napoli visitará o lanterna Pisa, já rebaixado, e a Juventus receberá a Fiorentina, que assegurou a permanência na Serie A no fim de semana.

O Milan tentará reencontrar a vitória na visita ao Genoa, enquanto a Roma terá o clássico da capital contra a Lazio e o Como fará seu último jogo em casa contra o Parma.

--- Resultados da 36ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

Sexta-feira, 8 de maio

Torino - Sassuolo 2 - 1

Sábado, 9 de maio

Cagliari - Udinese 0 - 2

Lazio - Inter 0 - 3

Lecce - Juventus 0 - 1

Domingo, 10 de maio

Hellas Verona - Como 0 - 1

Cremonese - Pisa 3 - 0

Fiorentina - Genoa 0 - 0

Parma - Roma 2 - 3

Milan - Atalanta 2 - 3

Segunda-feira, 11 de maio

Napoli - Bologna 2 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 85 36 27 4 5 85 31 54

2. Napoli 70 36 21 7 8 54 36 18

3. Juventus 68 36 19 11 6 59 30 29

4. Milan 67 36 19 10 7 50 32 18

5. Roma 67 36 21 4 11 55 31 24

6. Como 65 36 18 11 7 60 28 32

7. Atalanta 58 36 15 13 8 50 34 16

8. Bologna 52 36 15 7 14 45 43 2

9. Lazio 51 36 13 12 11 39 37 2

10. Udinese 50 36 14 8 14 45 46 -1

11. Sassuolo 49 36 14 7 15 44 46 -2

12. Torino 44 36 12 8 16 41 59 -18

13. Parma 42 36 10 12 14 27 45 -18

14. Genoa 41 36 10 11 15 40 48 -8

15. Fiorentina 38 36 8 14 14 38 49 -11

16. Cagliari 37 36 9 10 17 36 51 -15

17. Lecce 32 36 8 8 20 24 48 -24

18. Cremonese 31 36 7 10 19 30 53 -23

19. Hellas Verona 20 36 3 11 22 24 58 -34

20. Pisa 18 36 2 12 22 25 66 -41

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jr/pm/ma/cb