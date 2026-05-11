Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Napoli perde em casa para Bologna e embola disputa por vagas na Champions

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/05/2026 18:30

compartilhe

SIGA

Após a derrota do Napoli em casa para o Bologna por 3 a 2 nesta segunda-feira (11), encerrando a 36ª rodada do Campeonato Italiano, a disputa pela classificação para a Liga dos Campeões ficou ainda mais aberta, com cinco equipes separadas por apenas cinco pontos brigando por três vagas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O time napolitano saiu perdendo por 2 a 0, antes de chegar ao empate com gols de Giovanni Di Lorenzo e do brasileiro Alisson, mas o Bologna sacramentou a vitória nos acréscimos com Jonathan Rowe marcando de voleio.

Embora continue na segunda posição, 15 pontos atrás da campeã Inter de Milão, o Napoli ainda não está garantido na próxima Champons, um objetivo que teria sido alcançado com uma vitória nesta segunda-feira.

Faltando duas rodadas para o fim do campeonato, a equipe tem dois pontos de vantagem sobre a Juventus (3ª, 68 pontos).

O Milan, apesar da derrota em casa diante da Atalanta também por 3 a 2, ocupa a quarta posição com os mesmos 67 pontos da Roma (5ª), que no domingo venceu o Parma fora de casa pelo mesmo placar.

Sexto colocado, o Como (65 pontos) já está garantido pelo menos na Liga Europa, mas ainda pode sonhar com a Champions.

Na 37ª rodada, no próximo do mingo, o Napoli visitará o lanterna Pisa, já rebaixado, e a Juventus receberá a Fiorentina, que assegurou a permanência na Serie A no fim de semana.

O Milan tentará reencontrar a vitória na visita ao Genoa, enquanto a Roma terá o clássico da capital contra a Lazio e o Como fará seu último jogo em casa contra o Parma.

--- Resultados da 36ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

  

   Sexta-feira, 8 de maio

   Torino - Sassuolo                              2 - 1

  

   Sábado, 9 de maio

   Cagliari - Udinese                             0 - 2

   Lazio - Inter                                  0 - 3

   Lecce - Juventus                               0 - 1

  

   Domingo, 10 de maio

   Hellas Verona - Como                           0 - 1

   Cremonese - Pisa                               3 - 0

   Fiorentina - Genoa                             0 - 0

   Parma - Roma                                   2 - 3

   Milan - Atalanta                               2 - 3

  

   Segunda-feira, 11 de maio

   Napoli - Bologna                               2 - 3

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   85  36  27   4   5  85  31  54

    2. Napoli                  70  36  21   7   8  54  36  18

    3. Juventus                68  36  19  11   6  59  30  29

    4. Milan                   67  36  19  10   7  50  32  18

    5. Roma                    67  36  21   4  11  55  31  24

    6. Como                    65  36  18  11   7  60  28  32

    7. Atalanta                58  36  15  13   8  50  34  16

    8. Bologna                 52  36  15   7  14  45  43   2

    9. Lazio                   51  36  13  12  11  39  37   2

   10. Udinese                 50  36  14   8  14  45  46  -1

   11. Sassuolo                49  36  14   7  15  44  46  -2

   12. Torino                  44  36  12   8  16  41  59 -18

   13. Parma                   42  36  10  12  14  27  45 -18

   14. Genoa                   41  36  10  11  15  40  48  -8

   15. Fiorentina              38  36   8  14  14  38  49 -11

   16. Cagliari                37  36   9  10  17  36  51 -15

   17. Lecce                   32  36   8   8  20  24  48 -24

   18. Cremonese               31  36   7  10  19  30  53 -23

   19. Hellas Verona           20  36   3  11  22  24  58 -34

   20. Pisa                    18  36   2  12  22  25  66 -41

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jr/pm/ma/cb

Tópicos relacionados:

fbl ita

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay