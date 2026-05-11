Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Suprema Corte dos EUA estende autorização para vender pílulas abortivas via correio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/05/2026 18:18

compartilhe

SIGA

A Suprema Corte dos Estados Unidos manteve temporariamente, nesta segunda-feira (11), o acesso pelo correio à pílula abortiva mifepristona, em um país em que vários estados proibiram o acesso das mulheres à interrupção da gravidez.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O mais alto tribunal americano prorrogou por três dias, até quinta-feira, a suspensão de uma ordem de um tribunal inferior que teria interrompido a distribuição por correio do medicamento em todo o país.

Um painel do Tribunal de Apelações do Quinto Circuito ordenou em 1º de maio a suspensão do acesso por correio à mifepristona, utilizada na maioria dos abortos nos Estados Unidos.

A decisão respondeu a uma ação movida contra a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) pelo estado da Louisiana, que tem algumas das leis antiaborto mais rigorosas do país.

A Danco Laboratories e a GenBioPro, que fabricam a mifepristona, solicitaram à Suprema Corte que suspendesse a ordem do tribunal de apelações enquanto se preparam para apresentar um recurso de emergência à mais alta corte.

A decisão do Quinto Circuito obrigaria as mulheres que querem abortar em qualquer lugar dos Estados Unidos a obter a mifepristona pessoalmente, em clínicas, e proibiria sua entrega pelo correio ou por meio de uma farmácia após uma consulta on-line com seu médico.

A mifepristona foi aprovada pela FDA no ano 2000 e também é utilizada rotineiramente para tratar abortos espontâneos precoces.

Os ativistas contrários ao aborto, no entanto, questionaram a segurança do medicamento, e alguns citam um estudo realizado por um think tank conservador que nunca passou por uma revisão externa formal.

A mifepristona, que impede a progressão da gravidez, e o misoprostol, que esvazia o útero, estão aprovados nos Estados Unidos para interromper uma gestação de até 70 dias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cl-jz/ad/ic/rpr

Tópicos relacionados:

aborto eua justica saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay