Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Dzeko lidera lista de convocados da Bósnia para Copa do Mundo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/05/2026 17:54

compartilhe

SIGA

O veterano atacante Edin Dzeko, de 40 anos, será o líder da seleção da Bósnia e Herzegovina, algoz da Itália na repescagem europeia, na Copa do Mundo de 2026, anunciou o técnico Sergej Barbarez nesta segunda-feira (11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ex-Manchester City e Inter de Milão, e atualmente no Schalke 04, Dzeko encabeça uma lista rejuvenescida de 26 jogadores.

"Continuo motivado por essa sensação que nasceu no campo no final do jogo contra a Itália e sigo agarrado a ela desde então", declarou Barbarez em entrevista coletiva em Sarajevo.

Os bósnios se classificaram para a Copa, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no México e no Canadá, ao derrotarem a Itália nos pênaltis (4-1, após empate em 1 a 1 em 120 minutos) no final de março.

Para Barbarez, foi uma "alegria" que chegou "após muito trabalho duro e grande união". 

"Essa união é o alicerce de tudo. Estávamos cientes desde o princípio de que esta é a única maneira de funcionar", explicou o treinador, que assumiu o cargo em abril de 2024.

A Bósnia estreia na Copa do Mundo no dia 12 de junho contra o Canadá, em Toronto. Depois, enfrenta Suíça e Catar no Grupo B.

A equipe ficará concentrada em Salt Lake City, nos Estados Unidos.

-- Lista dos 26 convocados da Bósnia e Herzegovina:

- Goleiros: Nikola Vasilj (St. Pauli/ALE), Martin Zlomislic (Rijeka/CRO), Osman Hadzikic (Slaven Belupo Koprivnica/CRO)

- Defensores: Sead Kolasinac (Atalanta/ITA), Amar Dedic (Benfica/POR), Nihad Mujakic (Gaziantep/TUR), Nikola Katic (Schalke 04/ALE), Tarik Muharemovic (Sassuolo/ITA), Stjepan Radeljic (Rijeka/CRO), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria/ITA), Nidal Celik (Lens/FRA)

- Meio-campistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City/ING), Ivan Sunjic (Pafos/CHP), Ivan Basic (Astana/CAZ), Dzenis Burnic (Karlsruher/ALE), Ermin Mahmic (Slovan Liberec/RCH), Benjamin Tahirovic (Brondby/DIN), Amar Memic (Viktoria Plzen/RCH), Armin Gigovic (Young Boys/SUI), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg/AUT), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven/HOL)

- Atacantes: Ermedin Demirovic (Stuttgart/ALE), Jovo Lukic (Universitatea Cluj/ROM), Samed Bazdar (Jagiellonia/POL), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach/ALE), Edin Dzeko (Schalke 04/ALE)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rus/pm/raa/cb

Tópicos relacionados:

2026 bih fbl mundial norteamerica wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay