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Wawrinka e Monfils recebem convite para disputar Roland Garros

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Repórter
11/05/2026 17:06

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O francês Gaël Monfils e o suíço Stan Wawrinka, ambos disputando a última temporada de suas brilhantes carreiras, receberam convites para jogar na chave principal de Roland Garros, anunciou a Federação Francesa de Tênis (FFT) nesta segunda-feira (11).

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Wawrinka (número 125 do mundo), de 41 anos, conquistou o segundo de seus três títulos de Grand Slam em Paris, em 2015, enquanto Monfils (N.222), de 39, chegou às semifinais em 2008.

A FFT já havia anunciado em meados de abril, durante a conferência de imprensa de apresentação do torneio, que os dois tenistas seriam homenageados ao final de seus últimos jogos no saibro parisiense.

Por sua vez, o belga David Goffin (N.249), que também está em sua última temporada profissional, aos 35 anos, recebeu um convite para disputar o qualifying e terá de vencer três jogos para garantir vaga na chave principal.

Ex-número sete do mundo, Goffin chegou às quartas de final de Roland Garros em 2016, quatro anos depois de dar trabalho à lenda suíça Roger Federer, vencendo-o nas oitavas de final.

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dga/pm/raa/cb

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