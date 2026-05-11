Um dos passageiros espanhóis evacuados de cruzeiro testa positivo para hantavírus (Ministerio de Saúde)
compartilheSIGA
Um dos passageiros espanhóis evacuados do cruzeiro Hondius testou positivo provisoriamente para hantavírus, mas não apresenta sintomas, anunciaram nesta segunda-feira (11) as autoridades sanitárias espanholas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Um passageiro espanhol isolado no Hospital Gómez Ulla teve resultado positivo provisório no exame PCR realizado na chegada. Na atualidade, não apresenta sintomas e seu estado geral é bom", indicou o Ministério da Saúde da Espanha, que detalhou que "nas próximas horas se saberão os resultados definitivos". Os exames de outros 13 espanhóis deram negativo, acrescentou a pasta.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
mig/rs/an/rpr