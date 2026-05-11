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Irã está pronto para dar 'lição perante qualquer agressão', diz presidente do Parlamento

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AFP
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Repórter
11/05/2026 16:33

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o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou, nesta segunda-feira (11), que as forças armadas da República Islâmica estão prontas para dar "uma lição perante qualquer agressão", depois que o presidente americano, Donald Trump, disse que o cessar-fogo entre Irã e EUA se encontra em estado crítico.

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"Nossas forças armadas estão prontas para responder e infligir uma lição a qualquer agressão", afirmou Ghalibaf no X, acrescentando que seu país está preparado para qualquer eventualidade. "Terão uma surpresa", acrescentou.

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bur/cm/cgo/an/jvb/mvv/yr

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