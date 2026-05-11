Último avião decola de Tenerife e acabam evacuações do cruzeiro afetado por hantavírus
O segundo e último avião com ocupantes do navio Hondius, o cruzeiro afetado por um surto de hantavírus, decolou, nesta segunda-feira (11), da ilha espanhola de Tenerife rumo aos Países Baixos, encerrando, assim, o dispositivo de evacuação iniciado no domingo, constataram jornalistas da AFP.
O avião decolou por volta das 18h45 GMT (15h45 de Brasília). Pouco antes, outra aeronave tinha decolado na mesma direção.
No total, 27 passageiros e tripulantes desembarcaram nesta segunda-feira, antes de o navio zarpar também para os Países Baixos com 27 tripulantes a bordo, informou a ministra da Saúde espanhola, Mónica García.
