Cruzeiro afetado por hantavírus deixa Tenerife após últimas evacuações
compartilheSIGA
O navio de cruzeiro Hondius, afetado por um surto de hantavírus, deixou a ilha espanhola de Tenerife nesta segunda-feira (11), após a conclusão das últimas 28 evacuações previstas, constataram jornalistas da AFP.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A embarcação, na qual permanecem 26 tripulantes, deve levar cerca de cinco dias para chegar a Roterdã, nos Países Baixos, segundo sua proprietária, a Oceanwide Expeditions.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
am-mdm/rs/an/lm/mvv