Navio Hondius atraca no porto espanhol de Granadilla (jornalistas da AFP)
compartilheSIGA
O navio de cruzeiro Hondius, afetado por um surto de hantavírus, atracou nesta segunda-feira (11) no porto de Granadilla, na ilha espanhola de Tenerife, devido às condições meteorológicas adversas, segundo jornalistas da AFP.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A embarcação, que ainda precisa evacuar 28 dos seus ocupantes antes de partir para os Países Baixos com uma tripulação reduzida, acabou por ser obrigada a entrar no porto, apesar de inicialmente ter sido autorizada a ancorar, e não a atracar, por razões sanitárias.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
am-al-mig/rs/dbh/aa