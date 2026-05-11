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OMS alerta que hantavírus é altamente contagioso no início da doença

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AFP
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Repórter
11/05/2026 14:33

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A Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou, nesta segunda-feira (11), que o hantavírus é mais contagioso no início da doença, o que justifica a aplicação de quarentena aos casos suspeitos.

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"Se impomos ou recomendamos a quarentena, é porque as pessoas são contagiosas desde o começo da doença", declarou Olivier le Polain, chefe da unidade EAR (epidemiologia e análise para a resposta) da OMS, durante uma transmissão ao vivo em várias plataformas de redes sociais.

"É durante os primeiros dias, e inclusive desde os primeiros momentos da doença, que a contagiosidade é maior", indicou.

"Devido a esse período de incubação, podemos esperar ver novos casos aparecerem nos próximos dias, e inclusive na semana que vem, e é por isso que devemos permanecer vigilantes e garantir que, diante do aparecimento dos primeiros sinais e sintomas, as pessoas afetadas sejam identificadas, isoladas e atendidas", acrescentou.

A crise a bordo do cruzeiro MV Hondius, afetado por um surto de hantavírus, provocou preocupação em todo o mundo, embora a OMS assegure que a situação não é comparável à pandemia de covid-19 de 2020.

Três passageiros do navio que zarpou em 1º de abril de Ushuaia, na Argentina, morreram em decorrência desse vírus conhecido, mas raro, contra o qual não existe vacina nem tratamento.

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ag/nl/las/pc/dbh/lm/aa

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