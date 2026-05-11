Presidente interina afirma que Venezuela 'nunca' considerou se tornar o 51º estado dos EUA

A presidente interina, Delcy Rodríguez, declarou nesta segunda-feira (11), em Haia, que a Venezuela "nunca" considerou se tornar o 51º estado dos Estados Unidos, como sugerido pelo presidente americano, Donald Trump, após a captura do deposto Nicolás Maduro.

Rodríguez foi questionada por uma jornalista da emissora estatal Telesur ao sair de uma audiência na Corte Internacional de Justiça (CIJ) sobre uma disputa territorial centenária com a Guiana. "O que a senhora tem a dizer sobre as recentes declarações do presidente Donald Trump de que ele está considerando tornar a Venezuela o 51º estado?", perguntou a ela.

"Isso jamais seria considerado, porque se há algo que nós, venezuelanos e venezuelanas, temos em comum, é o amor pelo nosso processo de independência, o amor pelos nossos heróis e heroínas da independência", respondeu Rodríguez.

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