Trump diz que discutirá com presidente chinês a venda de armas dos EUA para Taiwan
compartilheSIGA
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (11) que conversará com seu homólogo chinês, Xi Jinping, sobre a venda de armas americanas para Taiwan, uma questão à qual Pequim se opõe.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Vou ter essa conversa com o presidente Xi. O presidente Xi gostaria que não fizéssemos isso (a venda de armas para Taiwan). Esta é uma das muitas questões sobre as quais vamos conversar", disse Trump a repórteres antes de viajar para Pequim esta semana.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ft/des/dga/nn/mar/aa