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Trump promete 'vitória total' na guerra contra o Irã

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AFP
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Repórter
11/05/2026 13:21

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (11) que os Estados Unidos sairão completamente vencedores da guerra contra o Irã, em meio a um impasse entre Teerã e Washington para encontrar uma saída para o conflito.

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"Conseguiremos uma vitória total", disse Trump a jornalistas na Casa Branca, acrescentando que o Irã pensa que ele está sob pressão, "mas não há nenhuma pressão".

Sobre o fracasso até agora em alcançar um acordo para pôr fim à guerra, ele disse: "O cessar-fogo está respirando por aparelhos, como quando entra o médico e diz: 'Senhor, seu ente querido tem exatamente 1% de chance de viver'".

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aue/bgs/des/ad/nn/lm/jc

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