Sinner atropela Popyrin e vai às oitavas do Masters 1000 de Roma

11/05/2026 13:09

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, se classificou sem dificuldades para as oitavas de final do Masters 1000 de Roma ao derrotar o australiano Alexei Popyrin (N.60) nesta segunda-feira (11).

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-0, em pouco mais de uma hora.

O italiano, de 24 anos, emendou sua 30ª vitória consecutiva em Masters 1000, a segunda série mais longa nesta categoria de torneio, os mais importantes depois dos Grand Slams.

Seu próximo adversário será uma das sensações no torneio de Roma, o também italiano Andrea Pellegrino, número 155 no ranking da ATP, que derrotou o americano Frances Tiafoe (N.22) com parciais de 7-6 (10/8) e 6-1.

Sinner foi campeão nos últimos cinco Masters 1000 do calendário: Paris em 2025 e Indian Wells, Miami, Madri e Monte Carlo este ano.

Ele pode se tornar o primeiro italiano a vencer em Roma na categoria masculina desde 1976, quando Adriano Panatta conquistou o título.

Ele também pode se tornar o segundo jogador na história da ATP a vencer todos os nove torneios Masters 1000, depois do sérvio Novak Djokovic.

