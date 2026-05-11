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México anuncia novo envio de ajuda humanitária a Cuba

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AFP
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Repórter
11/05/2026 12:33

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A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta segunda-feira (11) um novo carregamento de ajuda humanitária do México para Cuba, país que enfrenta uma grave crise devido ao embargo de petróleo imposto pelos Estados Unidos. 

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"Um navio transportando ajuda humanitária está partindo hoje para Cuba", disse Sheinbaum em sua coletiva de imprensa matinal, esclarecendo que o carregamento não inclui petróleo. 

"Estamos focando em outras formas de ajuda humanitária", observou a líder de esquerda.

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ai/jt/nn/aa

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