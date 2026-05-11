México anuncia novo envio de ajuda humanitária a Cuba

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta segunda-feira (11) um novo carregamento de ajuda humanitária do México para Cuba, país que enfrenta uma grave crise devido ao embargo de petróleo imposto pelos Estados Unidos.

"Um navio transportando ajuda humanitária está partindo hoje para Cuba", disse Sheinbaum em sua coletiva de imprensa matinal, esclarecendo que o carregamento não inclui petróleo.

"Estamos focando em outras formas de ajuda humanitária", observou a líder de esquerda.

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