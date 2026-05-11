Soldados israelenses presos por profanar imagem da Virgem Maria no Líbano

O exército israelense afirmou, nesta segunda-feira (11), que condenou dois soldados a penas de prisão porque um deles foi fotografado colocando um cigarro na boca de uma estátua da Virgem Maria no sul do Líbano.

Na foto, amplamente divulgada nas redes sociais na semana passada, o soldado israelense abraça a estátua e segura um cigarro na altura da boca da imagem. Segundo o exército, os fatos ocorreram há várias semanas e os comandantes na região também foram investigados.

"O soldado que realizou a ação foi condenado a 21 dias de prisão militar e o soldado que filmou o incidente foi condenado a 14 dias de prisão militar", informou o exército nesta segunda-feira.

A porta-voz do exército, a tenente-coronel Ariella Mazor, afirmou que as Forças Armadas de Israel "encaram este incidente com a máxima gravidade e ressaltam que a conduta do soldado se afasta totalmente dos valores esperados de seu efetivo".

No contexto da guerra no Oriente Médio, o exército israelense vem realizando uma ofensiva contra o movimento pró-iraniano Hezbollah no Líbano, sobretudo no sul do país, onde Israel controla uma faixa de cerca de 10 km de largura a partir da fronteira.

Não é a primeira vez que o exército israelense é criticado nas últimas semanas pela conduta de seus soldados em relação a imagens cristãs no sul do Líbano.

No fim de abril, as forças armadas informaram que dois de seus soldados ficariam 30 dias detidos, afastados de suas funções de combate, pela destruição de uma estátua de Jesus Cristo em Debl.

Na época, circulou na internet uma foto de um militar israelense golpeando com uma marreta a cabeça de uma imagem de Jesus crucificado.

As forças israelenses "respeitam a liberdade de religião e de culto, assim como os lugares sagrados e os símbolos religiosos de todas as religiões e comunidades", declarou Mazor.

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