Empresa chinesa sanciona executivos após anúncio sobre infidelidade ser criticado pelas autoridades

Uma empresa chinesa anunciou, nesta segunda-feira (11), que aplicou "severas sanções" a vários de seus executivos após ser repreendida pelas autoridades por um anúncio que fazia piada com a infidelidade, um incidente que reflete a sensibilidade do governo à queda no índice de casamentos no país.

Na última década, a taxa de natalidade na China caiu pela metade, e as autoridades responderam promovendo estruturas familiares tradicionais.

"Minha mãe tem dois 'maridos': um é meu pai, o outro ela vê duas vezes por ano", dizia uma mensagem publicada na sexta-feira pela empresa de tecnologia OPPO na plataforma de mídia social Weibo.

O segundo "marido" é uma referência a um termo coloquial usado na China para expressar admiração ou paixão romântica por uma celebridade.

O anúncio, que foi rapidamente retirado do ar, fazia parte de uma campanha que visava retratar uma imagem mais diversa das mães modernas, incluindo aquelas que gostam de "acompanhar celebridades", explicou a empresa em um comunicado na sexta-feira.

A OPPO anunciou nesta segunda-feira que puniu "severamente" um vice-presidente sênior e vários diretores de marketing por "ignorarem a estrutura dos valores sociais vigentes".

Os índices de casamentos na China continuam em queda, o que representa um desafio para a prioridade política de Pequim de construir uma "sociedade pró-natalidade".

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