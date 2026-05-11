Com Flaco López e Giay, Argentina divulga pré-lista de convocados para Copa do Mundo
A Associação do Futebol Argentino (AFA) divulgou, nesta segunda-feira (11), a pré-lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026 com o lateral-direito Agustín Giay e o atacante Flaco López, ambos do Palmeiras, além do astro Lionel Messi.
Sem surpresas, o técnico da 'Albiceleste', Lionel Scaloni, incluiu 55 jogadores, dos quais 26 serão anunciados na convocação final, marcada para o dia 30 de maio.
Também aparecem na lista os campeões mundiais Dibu Martínez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Lautaro Martínez e Julían Álvarez.
As principais ausências são Ángel Di María e Franco Armani, que se aposentaram da seleção, e Juan Foyth, lesionado. Também não foram convocados Ángel Correa e Paulo Dybala.
A Argentina estreia na Copa do Mundo no dia 16 de junho contra a Argélia, em Kansas City, pelo Grupo J, que também conta com Áustria e Jordânia.
-- Pré-lista de convocados da Argentina para a Copa do Mundo de 2026:
Goleiros:
Emiliano Martínez (Aston Villa/ING)
Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha/FRA)
Juan Musso (Atlético de Madrid/ESP)
Walter Benítez (Crystal Palace/ING)
Facundo Cambeses (Racing/ARG)
Santiago Beltrán (Rivder Plate/ARG)
Defensores:
Agustín Giay (Palmeiras/BRA)
Gonzalo Montiel (River Plate/ARG)
Nahuel Molina (Atlético de Madrid/ESP)
Nicolás Capaldo (Hamburgo/ALE)
Kevin MacAllister (Union Saint Gilloise/BEL)
Lucas Martínez Quarta (River Plate/ARG)
Marcos Senesi (Bounemounth/ING)
Lisandro Martínez (Manchester United/ING)
Nicolás Otamendi (Benfica/POR)
Germán Pezzela (River Plate/ARG)
Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha/FRA)
Cristian Romero (Tottenhman/ING)
Lautaro Di Lollo (Olympique de Marselha/FRA)
Zaid Romero (Getafe/ESP)
Facundo Medina (Olympique de Marselha/FRA)
Meio-campistas:
Marcos Acuña (River Plate/ARG)
Nicolás Tagliafico (Lyon/FRA)
Gabriel Rojas (Racing/ARG)
Máximo Perrone (Como/ITA)
Leandro Paredes (Boca Juniors/ARG)
Guido Rodríguez (Valencia/ESP)
Aníbal Moreno (River Plate/ARG)
Milton Delgado (Boca Juniors/ARG)
Alan Varela (Porto/POR)
Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen/ALE)
Rodrigo de Paul (Inter Miami/EUA)
Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/ALE)
Enzo Fernández (Chelsea/ING)
Alexis MacAllister (Liverpool/ING)
Giovani Lo Celso (Betis/ESP)
Nicolás Domínguez (Nottingham Forest/ING)
Emiliano Buendía (Aston Villa/ING)
Valentín Barco (Strasbourg/FRA)
Atacantes:
Lionel Messi (Inter Miami/EUA)
Nicolás Paz (Como/ITA)
Franco Mastantuono (Real Madrid/ESP)
Thiago Almada (Atlético de Madrid/ESP)
Tomás Aranda (Boca Juniors/ARG)
Nicolás González (Atlético de Madrid/ESP)
Alejandro Garnacho (Chelsea/ING)
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid/ESP)
Matías Soulé (Roma/ITA)
Claudio Echeverri (Girona/ESP)
Gianluca Prestianni (Benfica/POR)
Santiago Castro (Bologna/ITA)
Lautaro Martínez (Inter de Milão/ITA)
Flaco López (Palmeiras/BRA)
Julían Álvarez (Atlético de Madrid/ESP)
Mateo Pellegrino (Parma/ITA)
