Líder democrata critica gastos previstos para salão de baile de Trump

O líder dos democratas no Senado dos Estados Unidos criticou, nesta segunda-feira (11), a intenção dos republicanos de usar um bilhão de dólares (4,89 bilhões de reais) de fundos públicos para construir um salão de baile na Casa Branca, muito desejado pelo presidente Donald Trump.

Os democratas, que buscam tirar dos republicanos o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato em novembro, miram nesse projeto de Trump com vistas a uma campanha na qual se prevê que o custo de vida domine os debates.

"Os americanos não precisam de um salão de baile. Precisam de alívio, querem que seu Congresso e seu presidente se ocupem da crise do custo de vida que atinge famílias em todo o país", criticou Chuck Schumer em uma carta dirigida aos demais senadores.

Em outubro, Trump mandou demolir com uma escavadeira uma ala inteira da Casa Branca para construir um salão de baile que poderia receber até mil pessoas para diversas recepções e jantares em homenagem a dignitários estrangeiros.

O presidente republicano havia garantido então que essa construção seria financiada com doações privadas. Mas um projeto de lei apresentado pelos republicanos na semana passada contradiz parcialmente essa promessa.

O texto, que se concentra no financiamento da polícia migratória (ICE) e da patrulha de fronteira (CBP) com mais de 60 bilhões de dólares (293 bilhões de reais), prevê também 1 bilhão de dólares para o Serviço Secreto, a agência encarregada da proteção das personalidades políticas nos Estados Unidos.

Essa soma deve ser utilizada para infraestruturas de segurança relacionadas ao projeto do salão de baile na Casa Branca.

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