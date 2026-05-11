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Suspeito de tentar assassinar Trump em jantar de gala se declara inocente

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AFP
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Repórter
11/05/2026 11:10

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Um homem acusado de tentar assassinar o presidente Donald Trump em um jantar de gala da imprensa em Washington D.C. no mês passado se declarou inocente nesta segunda-feira (11), informou a imprensa dos Estados Unidos.

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Cole Allen, de 31 anos, compareceu a um tribunal distrital federal na capital americana, onde é acusado de quatro crimes, entre eles tentativa de assassinato do presidente e agressão a um agente federal com o uso de arma letal, informaram o The Hill e outros meios de comunicação.

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jz/nn/fp/jc

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