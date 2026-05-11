Reino Unido anuncia novas sanções contra 'propaganda' russa

O governo britânico anunciou, nesta segunda-feira (11), sanções contra dezenas de pessoas e organizações acusadas de envolvimento em campanhas de desinformação a favor da Rússia e no deslocamento forçado de crianças ucranianas.

Entre os 85 indivíduos e entidades afetados, 49 pessoas trabalham para uma agência chamada Social Design Agency (SDA) como "redatores, tradutores e criadores de vídeos que difundem a falsa propaganda do Kremlin" nas redes sociais, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores britânico.

Cerca de 30 pessoas também estão "envolvidas na deportação forçada, no doutrinamento e na militarização de crianças ucranianas".

O Foreign Office também anunciou uma verba de 1,2 milhão de libras (R$ 8 milhões) para "ajudar a identificar as crianças ucranianas e devolvê-las para suas casas".

Segundo o governo britânico, 200.000 crianças ucranianas foram "levadas à força para a Rússia ou para territórios temporariamente ocupados".

Estas sanções são "um passo firme para expor e perturbar as ações da Rússia para interferir, minar a democracia e destruir o futuro da Ucrânia por meio da deportação e do doutrinamento abjeto de crianças", declarou a ministra britânica das Relações Exteriores, Yvette Cooper.

A Social Design Agency foi identificada em 2022 como origem de conteúdos na operação de influência Doppelgänger, que consiste na criação de sites falsos que imitam veículos europeus para difundir artigos pró-Rússia e antiocidentais.

"A SDA recebeu a missão, financiada pelo Kremlin, de realizar uma série de operações de interferência concebidas para minar a democracia e enfraquecer o apoio à Ucrânia", segundo o ministério britânico.

No total, mais de 3.300 organizações e indivíduos vinculados à Rússia foram sancionados pelo Reino Unido.

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