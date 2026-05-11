Cannes se prepara para edição repleta de glamour

O Festival de Cannes conclui, nesta segunda-feira (11), os últimos preparativos para a sua 79ª edição, repleta de estrelas como Javier Bardem, Adam Driver e Scarlett Johansson e Pedro Almodóvar. O ator brasileiro Selton Mello estará em uma das obras apresentadas na mostra paralela Quinzena dos Realizadores.

La Croisette, o famoso calçadão à beira-mar da cidade francesa, ficará a partir de terça-feira repleto de grandes nomes do cinema, como o casal espanhol Javier Bardem e Penélope Cruz — que participam separadamente em dois filmes em competição —, ou as atrizes Cate Blanchett, que dará uma masterclass, e Demi Moore, integrante do júri.

Também vão brilhar no tapete vermelho do festival de cinema mais importante do mundo os americanos Adam Driver e Scarlett Johansson, protagonistas do thriller "Paper Tiger", de James Gray, um assíduo da competição.

As equipes da organização já penduraram no domingo, no Palácio dos Festivais, o imenso cartaz oficial do certame, protagonizado por Thelma e Louise, as heroínas do road movie feminista de Ridley Scott interpretadas por Geena Davis e Susan Sarandon.

O coletivo feminista 50/50, que milita por uma maior inclusão no cinema, criticou o cartaz e o considerou uma forma de "feminism washing", tendo em conta que apenas cinco realizadoras estão em competição, entre os 22 filmes em disputa.

- Bardem como diretor -

Entre os filmes que concorrem ao prêmio máximo figuram diretores habituais da mostra, como o japonês Hirokazu Kore-eda e o romeno Cristian Mungiu — ambos com Palmas de Ouro —, e o russo Andrey Zvyagintsev, premiado diversas vezes.

Dez cineastas concorrem pela primeira vez na mostra frequentemente criticada por manter um círculo de favoritos.

O veterano espanhol Pedro Almodóvar disputa pela sétima vez a Palma de Ouro com "Amarga Navidad", sobre um diretor — seu alter ego — que perdeu a inspiração.

Rodrigo Sorogoyen apresenta "El Ser Querido", com Bardem dando vida a um famoso cineasta que oferece um papel à filha atriz.

"La Bola Negra", de Javier Ambrossi e Javier Calvo, entrelaça as histórias de três homens homossexuais em três épocas diferentes, a partir de uma obra inacabada de Federico García Lorca, com Penélope Cruz e Glenn Close no elenco.

Essa participação histórica "reflete o bom momento que o cinema espanhol atravessa", disse Almodóvar após o anúncio das obras selecionadas.

O júri, presidido pelo sul-coreano Park Chan-wook, anunciará em 23 de maio a lista de premiados e o sucessor de "Foi Apenas Um Acidente", do iraniano Jafar Panahi.

- Artistas comprometidos -

A atualidade geopolítica, especialmente os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, voltará a ser refletida no dia a dia do festival, ainda mais neste ano, que conta com artistas tão engajados como Bardem ou o escocês Paul Laverty, roteirista de Ken Loach e membro do júri desta edição.

"Cannes é político quando os filmes são políticos", declarou em abril Thierry Frémaux, delegado-geral da mostra, respondendo às críticas a Berlinale, acusada este ano de não levantar voz diante da guerra em Gaza.

O cinema latino-americano está ausente na competição, mas presente em outras seções e especialmente em Um Certo Olhar, a segunda mais importante, pelas mãos de duas diretoras: Valentina Maurel, da Costa Rica, com "Siempre Soy Tu Animal Materno", e a chilena Manuela Martelli, com "El Deshielo".

Na Quinzena dos Realizadores, dedicada a novos talentos, destacam-se "La Muerte No Tiene Dueño", do venezuelano Jorge Thielen Armand, com Asia Argento no papel de uma herdeira de uma plantação que quer vender, e "La Perra", da chilena Dominga Sotomayor, cujo elenco inclui o ator brasileiro Selton Mello ("Ainda Estou Aqui").

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