Inflação registra leve alta na China com guerra no Oriente Médio e pressão sobre o petróleo

O índice de preços ao consumidor na China registrou leve alta em abril devido ao aumento do custo do petróleo em todo o planeta com a guerra no Oriente Médio, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira.

O índice de preços ao consumidor (IPC), um indicador-chave da inflação, ficou em 1,2% em abril, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas (ONE).

O aumento foi provocado por "mudanças nos preços internacionais do petróleo e pela maior demanda por viagens durante os feriados", afirmou Dong Lijuan, diretora de estatísticas do ONE.

Os preços do gás doméstico aumentaram 19,3% em termos anuais, disse Dong, afetados pelas flutuações internacionais das commodities.

Além disso, o feriado de cinco dias no início de maio costuma gerar mais viagens e gastos nas semanas anteriores. No entanto, o IPC do mês passado ainda ficou muito abaixo da meta de 2% estabelecida pelo governo para o ano.

O índice de preços ao produtor de abril, que mede a inflação no atacado, aumentou 2,8% em termos anuais, contra 0,5% em março.

O resultado superou a previsão de 1,8% da agência Bloomberg e representou o ritmo mais rápido desde julho de 2022, quando o IPP subiu 4,2% em termos anuais.

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