Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Seis pessoas encontradas mortas em vagão de carga no Texas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/05/2026 07:01

compartilhe

SIGA

Seis pessoas foram encontradas mortas no domingo (10) dentro de um vagão de carga no sul do Texas, informou a imprensa americana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os corpos foram encontrados perto da fronteira entre Estados Unidos e México por um funcionário da Union Pacific, empresa de transporte de cargas, informou o Departamento de Polícia de Laredo, segundo o jornal The New York Times. 

A polícia tenta determinar a causa das mortes, acrescentou o jornal. 

"É um fato muito lamentável, são muitas vidas perdidas", declarou José Espinoza, porta-voz da polícia, citado pela CNN.

A temperatura na região onde o vagão foi encontrado superou 30°C no domingo. 

Em 2023, dois migrantes morreram em um vagão de trem no Texas. 

Um ano antes, 53 migrantes faleceram depois que foram abandonados em um reboque, em meio a temperaturas extremas, em uma estrada isolada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-lkd/mtp/meb/erl/fp

Tópicos relacionados:

acidente eua meteorologia trem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay