Internacional

Preso político morre sob custódia do Estado na Venezuela

AFP
11/05/2026 06:14

Um preso político morreu sob custódia do Estado venezuelano, confirmou no domingo (10) a ONG Foro Penal, no 20º caso de uma pessoa detida por razões políticas que faleceu nas prisões do país desde 2014. 

O corpo do ex-vereador José Manuel García Sabino foi encontrado por agentes dentro das celas da Polícia Municipal de Anaco, no estado de Anzoátegui, a 400 quilômetros de Caracas. Não há informações oficiais das autoridades policiais ou do Ministério Público sobre as causas do falecimento.

García Sabino "havia denunciado atos de corrupção na prefeitura", afirmou o ex-promotor Zair Mundaray, que está no exílio. Ele classificou a detenção do ex-vereador como "claramente política". 

"O corpo foi encontrado hoje, 10 de maio de 2026, e posteriormente trasladado ao Serviço Nacional de Medicina e Ciências Forenses em Barcelona, município Simón Bolívar do estado de Anzoátegui, com a finalidade de determinar oficialmente a causa da morte, o que até o momento não foi informado de maneira oficial", afirmou a coordenadora regional da Foro Penal.

O caso do ex-vereador García Sabino foi revelado dois dias após as autoridades terem admitido o falecimento de Víctor Quero Navas, nove meses após o ocorrido. A família não foi informada sobre o local de detenção de Navas.

Segundo a contagem da ONG Foro Penal, a Venezuela tinha 454 presos políticos no final de abril. 

Após a captura de Nicolás Maduro, em janeiro, por forças americanas, a presidente interina, Delcy Rodríguez, promoveu uma lei de anistia para a libertação de presos políticos.

