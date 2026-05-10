Petróleo volta a subir com negociações sem sucesso entre EUA e Irã

Os preços do petróleo abriram em alta nesta segunda-feira (11), pouco depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que rejeitava a resposta do Irã à proposta de paz de Washington e de o Irã renovar suas ameaças no Estreito de Ormuz.

O Brent, referência internacional para entrega em julho, subiu 2,69%, para 104,01 dólares por barril. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, avançou 2,54%, para 97,84 dólares por barril.

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