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Petróleo volta a subir com negociações sem sucesso entre EUA e Irã

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Repórter
10/05/2026 20:44

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Os preços do petróleo abriram em alta nesta segunda-feira (11), pouco depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que rejeitava a resposta do Irã à proposta de paz de Washington e de o Irã renovar suas ameaças no Estreito de Ormuz. 

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O Brent, referência internacional para entrega em julho, subiu 2,69%, para 104,01 dólares por barril. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, avançou 2,54%, para 97,84 dólares por barril.

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