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PSG vence Brest e fica a um passo do título francês

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Repórter
10/05/2026 19:48

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O Paris Saint-Germain ficou a um passo do título francês graças à vitória em casa sobre o Brest por 1 a 0 neste domingo (10), pela 33ª e penúltima rodada da Ligue 1.

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O PSG lidera com seis pontos de vantagem sobre o Lens (2º), que será seu próximo adversário na quarta-feira, no estádio Bollaert, em jogo adiado da 29ª rodada.

Depois, o time parisiense encerrará sua campanha visitando o Paris FC em um clássico da capital e o Lens viaja para enfrentar o Lyon.

Em todo caso, o PSG está praticamente com a mão na taça, já que, além dos seis pontos de vantagem, possui um saldo de gols amplamente favorável (+44 contra +29 do Lens).

A vitória sobre o Brest neste domingo veio com um gol aos 37 minutos do segundo tempo de Désiré Doué, que havia começado no banco de reservas.

O técnico espanhol Luis Enrique decidiu rodar o elenco e dar descanso a vários jogadores importantes, pensando especialmente no grande desafio do dia 30 de maio, data em que o PSG busca defender seu título europeu na final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, em Budapeste.

A semana foi muito positiva para o gigante da capital francesa, que na última quarta-feira garantiu vaga na final da Champions com um empate no em 1 a 1 contra o Bayern de Munique na Alemanha, depois de vencer em casa por 5 a 4 no jogo de ida.

Na segunda-feira (11), o PSG viverá um dia de grandes expectativas, com a entrega dos prêmios do sindicato UNFP, que reconhecem os melhores do futebol francês na temporada, e o clube é o favorito para levar as principais categorias.

--- Resultados da 33ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

  

   Sexta-feira, 8 de maio

   Lens - Nantes                                  1 - 0

  

   Domingo, 10 de maio

   Metz - Lorient                                 0 - 4

   Le Havre - Olympique de Marselha               0 - 1

   Monaco - Lille                                 0 - 1

   Auxerre - Nice                                 2 - 1

   Rennes - Paris FC                              2 - 1

   PSG - Brest                                    1 - 0

   Angers - Strasbourg                            1 - 1

   Toulouse - Lyon                                2 - 1

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     73  32  23   4   5  71  27  44

    2. Lens                    67  32  21   4   7  62  33  29

    3. Lille                   61  33  18   7   8  52  35  17

    4. Lyon                    60  33  18   6   9  53  36  17

    5. Rennes                  59  33  17   8   8  58  47  11

    6. Olympique de Marselha   56  33  17   5  11  60  44  16

    7. Monaco                  54  33  16   6  11  56  49   7

    8. Strasbourg              47  32  13   8  11  51  42   9

    9. Lorient                 45  33  11  12  10  48  49  -1

   10. Toulouse                44  33  12   8  13  47  46   1

   11. Paris FC                41  33  10  11  12  45  49  -4

   12. Brest                   38  32  10   8  14  41  52 -11

   13. Angers                  35  33   9   8  16  28  47 -19

   14. Le Havre                32  33   6  14  13  30  44 -14

   15. Auxerre                 31  33   7  10  16  32  44 -12

   16. Nice                    31  33   7  10  16  37  60 -23

   17. Nantes                  23  33   5   8  20  29  52 -23

   18. Metz                    16  33   3   7  23  32  76 -44

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