Milan se complica na briga pela Champions; Fiorentina garante permanência na Serie A
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O Milan colocou em sério risco suas chances de se classificar para a próxima Liga dos Campeões ao perder por 3 a 2 em casa para a Atalanta neste domingo (10), na penúltima rodada da Serie A italiana, em que Roma e Como venceram.
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Com a Inter de Milão já campeã desde a semana passada, a luta para ir à Champions é o centro das atenções no campeonato, com o Milan (4º) sendo alcançado pela Roma (5ª) na tabela.
Amba as equipes somam 67 pontos, mas os 'rossoneri' mantiveram a quarta colocação por levarem vantagem no confronto direto (vitória por 1 a 0 e empate em 1 a 1), primeiro critério de desempate.
A vitória da Roma por 3 a 2 sobre o Parma neste domingo veio com dois gols nos acréscimos, dos holandeses Devyne Rensch (90'+4) e Donyell Malen (90'+11, de pênalti).
O Como (6º) aparece logo atrás, com 65 pontos, depois de vencer o já rebaixado Hellas Verona (19º) por 1 a 0, com gol do grego Tasos Douvikas (72').
- Naufrágio em San Siro -
O Milan começou o fim de semana na terceira posição e foi ultrapassado pela Juventus, que chegou aos 68 pontos com a vitória sobre o Lecce por 1 a 0 no sábado.
O jogo em San Siro contra a Atalanta (7ª) foi catastrófico desde o início para os milanistas.
A 'Dea' abriu o placar logo aos sete minutos com o brasileiro Éderson e ampliou a vantagem com Davide Zappacosta (29').
No segundo tempo, o time de Bérgamo fez o terceiro com Giacomo Raspadori (51') e o Milan esboçou uma reação nos minutos finais marcando com Strahinja Pavlovic (88') e Christopher Nkunku (90'+4 de pênalti), mas já era tarde para evitar a derrota.
- Alívio e protestos -
Além da disputa pela Champions, a notícia do dia no futebol italiano foi que a histórica Fiorentina conseguiu garantir matematicamente sua permanência na primeira divisão.
A 'Viola' subiu para a 15ª posição graças ao empate em 0 a 0 com o Genoa.
Faltando duas rodadas para o fim do campeonato, o time toscano soma agora com 38 pontos e fica com sete de vantagem sobre a Cremonese (18ª), que abre a zona de rebaixamento.
Assim que soou o apito final, os torcedores da Fiorentina vaiaram seus jogadores, apesar de terem alcançado objetivo de evitar o rebaixamento.
A temporada 2025/2026 da 'Viola' começou com ambições muito maiores, com a chegada de Stefano Pioli, ex-técnico do Milan, para assumir o comando da equipe.
Mas tudo começou muito mal e Pioli foi demitido no início de novembro: ele deixou o cargo após a décima rodada, com apenas quatro pontos somados e com o time na lanterna do campeonato.
Com a chegada Paolo Vanoli, a Fiorentina se recuperou e conquistou sua primeira vitória nesta Serie A em dezembro.
O clube de Florença, que vai comemorar seu centenário na próxima temporada, também perdeu seu proprietário desde 2019, Rocco Commisso, fundador do grupo Mediacom Communications, falecido em janeiro aos 76 anos.
--- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 8 de maio
Torino - Sassuolo 2 - 1
Sábado, 9 de maio
Cagliari - Udinese 0 - 2
Lazio - Inter 0 - 3
Lecce - Juventus 0 - 1
Domingo, 10 de maio
Hellas Verona - Como 0 - 1
Cremonese - Pisa 3 - 0
Fiorentina - Genoa 0 - 0
Parma - Roma 2 - 3
Milan - Atalanta 2 - 3
Segunda-feira, 11 de maio
(15h45) Napoli - Bologna
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Inter 85 36 27 4 5 85 31 54
2. Napoli 70 35 21 7 7 52 33 19
3. Juventus 68 36 19 11 6 59 30 29
4. Milan 67 36 19 10 7 50 32 18
5. Roma 67 36 21 4 11 55 31 24
6. Como 65 36 18 11 7 60 28 32
7. Atalanta 58 36 15 13 8 50 34 16
8. Lazio 51 36 13 12 11 39 37 2
9. Udinese 50 36 14 8 14 45 46 -1
10. Bologna 49 35 14 7 14 42 41 1
11. Sassuolo 49 36 14 7 15 44 46 -2
12. Torino 44 36 12 8 16 41 59 -18
13. Parma 42 36 10 12 14 27 45 -18
14. Genoa 41 36 10 11 15 40 48 -8
15. Fiorentina 38 36 8 14 14 38 49 -11
16. Cagliari 37 36 9 10 17 36 51 -15
17. Lecce 32 36 8 8 20 24 48 -24
18. Cremonese 31 36 7 10 19 30 53 -23
19. Hellas Verona 20 36 3 11 22 24 58 -34
20. Pisa 18 36 2 12 22 25 66 -41
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