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Milan se complica na briga pela Champions; Fiorentina garante permanência na Serie A

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Repórter
10/05/2026 19:24

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O Milan colocou em sério risco suas chances de se classificar para a próxima Liga dos Campeões ao perder por 3 a 2 em casa para a Atalanta neste domingo (10), na penúltima rodada da Serie A italiana, em que Roma e Como venceram.

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Com a Inter de Milão já campeã desde a semana passada, a luta para ir à Champions é o centro das atenções no campeonato, com o Milan (4º) sendo alcançado pela Roma (5ª) na tabela.

Amba as equipes somam 67 pontos, mas os 'rossoneri' mantiveram a quarta colocação por levarem vantagem no confronto direto (vitória por 1 a 0 e empate em 1 a 1), primeiro critério de desempate.

A vitória da Roma por 3 a 2 sobre o Parma neste domingo veio com dois gols nos acréscimos, dos holandeses Devyne Rensch (90'+4) e Donyell Malen (90'+11, de pênalti).

O Como (6º) aparece logo atrás, com 65 pontos, depois de vencer o já rebaixado Hellas Verona (19º) por 1 a 0, com gol do grego Tasos Douvikas (72').

- Naufrágio em San Siro -

O Milan começou o fim de semana na terceira posição e foi ultrapassado pela Juventus, que chegou aos 68 pontos com a vitória sobre o Lecce por 1 a 0 no sábado.

O jogo em San Siro contra a Atalanta (7ª) foi catastrófico desde o início para os milanistas.

A 'Dea' abriu o placar logo aos sete minutos com o brasileiro Éderson e ampliou a vantagem com Davide Zappacosta (29').

No segundo tempo, o time de Bérgamo fez o terceiro com Giacomo Raspadori (51') e o Milan esboçou uma reação nos minutos finais marcando com Strahinja Pavlovic (88') e Christopher Nkunku (90'+4 de pênalti), mas já era tarde para evitar a derrota.

- Alívio e protestos -

Além da disputa pela Champions, a notícia do dia no futebol italiano foi que a histórica Fiorentina conseguiu garantir matematicamente sua permanência na primeira divisão.

A 'Viola' subiu para a 15ª posição graças ao empate em 0 a 0 com o Genoa.

Faltando duas rodadas para o fim do campeonato, o time toscano soma agora com 38 pontos e fica com sete de vantagem sobre a Cremonese (18ª), que abre a zona de rebaixamento.

Assim que soou o apito final, os torcedores da Fiorentina vaiaram seus jogadores, apesar de terem alcançado objetivo de evitar o rebaixamento.

A temporada 2025/2026 da 'Viola' começou com ambições muito maiores, com a chegada de Stefano Pioli, ex-técnico do Milan, para assumir o comando da equipe.

Mas tudo começou muito mal e Pioli foi demitido no início de novembro: ele deixou o cargo após a décima rodada, com apenas quatro pontos somados e com o time na lanterna do campeonato.

Com a chegada Paolo Vanoli, a Fiorentina se recuperou e conquistou sua primeira vitória nesta Serie A em dezembro.

O clube de Florença, que vai comemorar seu centenário na próxima temporada, também perdeu seu proprietário desde 2019, Rocco Commisso, fundador do grupo Mediacom Communications, falecido em janeiro aos 76 anos.

--- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 8 de maio

   Torino - Sassuolo                              2 - 1

  

   Sábado, 9 de maio

   Cagliari - Udinese                             0 - 2

   Lazio - Inter                                  0 - 3

   Lecce - Juventus                               0 - 1

  

   Domingo, 10 de maio

   Hellas Verona - Como                           0 - 1

   Cremonese - Pisa                               3 - 0

   Fiorentina - Genoa                             0 - 0

   Parma - Roma                                   2 - 3

   Milan - Atalanta                               2 - 3

  

   Segunda-feira, 11 de maio

   (15h45) Napoli - Bologna                            

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   85  36  27   4   5  85  31  54

    2. Napoli                  70  35  21   7   7  52  33  19

    3. Juventus                68  36  19  11   6  59  30  29

    4. Milan                   67  36  19  10   7  50  32  18

    5. Roma                    67  36  21   4  11  55  31  24

    6. Como                    65  36  18  11   7  60  28  32

    7. Atalanta                58  36  15  13   8  50  34  16

    8. Lazio                   51  36  13  12  11  39  37   2

    9. Udinese                 50  36  14   8  14  45  46  -1

   10. Bologna                 49  35  14   7  14  42  41   1

   11. Sassuolo                49  36  14   7  15  44  46  -2

   12. Torino                  44  36  12   8  16  41  59 -18

   13. Parma                   42  36  10  12  14  27  45 -18

   14. Genoa                   41  36  10  11  15  40  48  -8

   15. Fiorentina              38  36   8  14  14  38  49 -11

   16. Cagliari                37  36   9  10  17  36  51 -15

   17. Lecce                   32  36   8   8  20  24  48 -24

   18. Cremonese               31  36   7  10  19  30  53 -23

   19. Hellas Verona           20  36   3  11  22  24  58 -34

   20. Pisa                    18  36   2  12  22  25  66 -41

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jr/dr/raa/cb

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