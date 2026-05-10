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Irã libera sob fiança Narges Mohammadi, Nobel da Paz, para receber tratamento médico

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AFP
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Repórter
10/05/2026 18:04

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As autoridades iranianas libertaram sob fiança a laureada com o Prêmio Nobel da Paz de 2023, Narges Mohammadi, que foi transferida para Teerã para receber tratamento médico, anunciou neste domingo (10) sua fundação. 

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Após dez dias de hospitalização em Zanjan, no norte do Irã, onde cumpria pena, Mohammadi “se beneficiou de uma suspensão da sua condenação em troca de uma fiança considerável”, indicou a fundação num comunicado. 

Narges Mohammadi foi transferida de ambulância para um hospital em Teerã “para ser tratada pela sua própria equipe médica”, acrescentou.

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sjw/jj/liu/def/mvl/dg/ic

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