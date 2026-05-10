Barcelona vence Real Madrid (2-0) e é campeão espanhol pela 29ª vez
O Barcelona conquistou o Campeonato Espanhol pelo segundo ano consecutivo e pela 29ª vez em sua história, após derrotar o Real Madrid por 2 a 0 neste domingo (10), no Camp Nou, faltando três rodadas para o fim da competição.
Os gols de Marcus Rashford (9') e Ferran Torres (18') garantiram o título para o Barça, em uma homenagem ao técnico Hansi Flick, que perdeu o pai horas antes da partida.
O Real Madrid, por sua vez, terminará a temporada sem levantar nenhum troféu.
