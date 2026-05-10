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Trump diz que proposta do Irã para acabar com a guerra é 'totalmente inaceitável'

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AFP
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Repórter
10/05/2026 17:52

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O presidente americano Donald Trump rejeitou neste domingo (10) a resposta do Irã à proposta de paz dos Estados Unidos para pôr fim à guerra, dizendo que é “totalmente inaceitável”. 

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“Acabo de ler a resposta dos chamados ‘representantes’ do Irã. Não gosto. TOTALMENTE INACEITÁVEL”, escreveu Trump em sua rede Truth Social.

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mlm/sst/mvl/dg/ic

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