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Union Berlin vence a primeira sob comando da treinadora Marie-Louise Eta

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Repórter
10/05/2026 17:40

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Com um 3 a 1 sobre o Mainz neste domingo (10), pela 33ª e penúltima rodada do Campeonato Alemão, a treinadora Marie-Louise Eta conquistou sua primeira vitória desde que assumiu o comando do Union Berlin.

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A contratação de Eta no mês passado foi um evento histórico, pois ela se tornou a primeira mulher a assumir o cargo de treinadora principal de um clube nas principais ligas europeias.

Mas o início do trabalho não foi positivo: o Union Berlin perdeu seus dois primeiros jogos (contra Wolfsburg e RB Leipzig) com ela no banco, antes de somar seu primeiro ponto com o empate em 2 a 2 com o Colônia na semana passada, que garantiu a permanência da equipe da capital na primeira divisão.

Livre dessa pressão contra o rebaixamento, Eta conseguiu levar o Union Berlin a uma vitória que teve pouca importância na tabela, mas um alto valor simbólico.

O placar marcava 1 a 1 até os 43 minutos do segundo tempo, quando Oliver Burke (88') e Josip Juranovic (90'+1) decidiram a partida para o Union Berlin.

Entre os demais jogos disputados neste domingo, o destaque foi a derrota do Freiburg (7º) para o Hamburgo (11º) por 3 a 2.

Já o Heidenheim conseguiu uma importante vitória por 3 a 1 na visita ao Colônia (14º) e subiu para a 17ª posição, ainda na zona de rebaixamento, mas alcançando a pontuação do Wolfsburg (16º), que está na zona de repescagem pela permanência na elite.

O novo lanterna é o St. Pauli, que tem os mesmos 26 pontos de Wolfsburg e Heidenheim, deixando as emoções mais fortes para a luta contra a queda para a segunda divisão na última rodada.

O Heidenheim receberá o Mainz na 34ª rodada, enquanto St. Pauli e Wolfsburg farão um confronto direto.

--- Resultados da 33ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

  

   Sexta-feira, 8 de maio

   Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt        3 - 2

  

   Sábado, 9 de maio

   Hoffenheim - Werder Bremen                     1 - 0

   Augsburg - B. Mönchengladbach                  3 - 1

   RB Leipzig - St Pauli                          2 - 1

   Stuttgart - Bayer Leverkusen                   3 - 1

   Wolfsburg - Bayern de Munique                  0 - 1

  

   Domingo, 10 de maio

   Hamburgo - Freiburg                            3 - 2

   Colônia - Heidenheim                           1 - 3

   Mainz - Union Berlin                           1 - 3

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       86  33  27   5   1 117  35  82

    2. Borussia Dortmund       70  33  21   7   5  68  34  34

    3. RB Leipzig              65  33  20   5   8  65  43  22

    4. Stuttgart               61  33  18   7   8  69  47  22

    5. Hoffenheim              61  33  18   7   8  65  48  17

    6. Bayer Leverkusen        58  33  17   7   9  67  46  21

    7. Freiburg                44  33  12   8  13  47  56  -9

    8. Eintracht Frankfurt     43  33  11  10  12  59  63  -4

    9. Augsburg                43  33  12   7  14  45  57 -12

   10. Mainz                   37  33   9  10  14  42  53 -11

   11. Hamburgo                37  33   9  10  14  39  53 -14

   12. Union Berlin            36  33   9   9  15  40  58 -18

   13. B. Mönchengladbach      35  33   8  11  14  38  53 -15

   14. Colônia                 32  33   7  11  15  48  58 -10

   15. Werder Bremen           32  33   8   8  17  37  58 -21

   16. Wolfsburg               26  33   6   8  19  42  68 -26

   17. Heidenheim              26  33   6   8  19  41  70 -29

   18. St Pauli                26  33   6   8  19  28  57 -29

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