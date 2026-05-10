Union Berlin vence a primeira sob comando da treinadora Marie-Louise Eta

Com um 3 a 1 sobre o Mainz neste domingo (10), pela 33ª e penúltima rodada do Campeonato Alemão, a treinadora Marie-Louise Eta conquistou sua primeira vitória desde que assumiu o comando do Union Berlin.

A contratação de Eta no mês passado foi um evento histórico, pois ela se tornou a primeira mulher a assumir o cargo de treinadora principal de um clube nas principais ligas europeias.

Mas o início do trabalho não foi positivo: o Union Berlin perdeu seus dois primeiros jogos (contra Wolfsburg e RB Leipzig) com ela no banco, antes de somar seu primeiro ponto com o empate em 2 a 2 com o Colônia na semana passada, que garantiu a permanência da equipe da capital na primeira divisão.

Livre dessa pressão contra o rebaixamento, Eta conseguiu levar o Union Berlin a uma vitória que teve pouca importância na tabela, mas um alto valor simbólico.

O placar marcava 1 a 1 até os 43 minutos do segundo tempo, quando Oliver Burke (88') e Josip Juranovic (90'+1) decidiram a partida para o Union Berlin.

Entre os demais jogos disputados neste domingo, o destaque foi a derrota do Freiburg (7º) para o Hamburgo (11º) por 3 a 2.

Já o Heidenheim conseguiu uma importante vitória por 3 a 1 na visita ao Colônia (14º) e subiu para a 17ª posição, ainda na zona de rebaixamento, mas alcançando a pontuação do Wolfsburg (16º), que está na zona de repescagem pela permanência na elite.

O novo lanterna é o St. Pauli, que tem os mesmos 26 pontos de Wolfsburg e Heidenheim, deixando as emoções mais fortes para a luta contra a queda para a segunda divisão na última rodada.

O Heidenheim receberá o Mainz na 34ª rodada, enquanto St. Pauli e Wolfsburg farão um confronto direto.

--- Resultados da 33ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

Sexta-feira, 8 de maio

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 3 - 2

Sábado, 9 de maio

Hoffenheim - Werder Bremen 1 - 0

Augsburg - B. Mönchengladbach 3 - 1

RB Leipzig - St Pauli 2 - 1

Stuttgart - Bayer Leverkusen 3 - 1

Wolfsburg - Bayern de Munique 0 - 1

Domingo, 10 de maio

Hamburgo - Freiburg 3 - 2

Colônia - Heidenheim 1 - 3

Mainz - Union Berlin 1 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 86 33 27 5 1 117 35 82

2. Borussia Dortmund 70 33 21 7 5 68 34 34

3. RB Leipzig 65 33 20 5 8 65 43 22

4. Stuttgart 61 33 18 7 8 69 47 22

5. Hoffenheim 61 33 18 7 8 65 48 17

6. Bayer Leverkusen 58 33 17 7 9 67 46 21

7. Freiburg 44 33 12 8 13 47 56 -9

8. Eintracht Frankfurt 43 33 11 10 12 59 63 -4

9. Augsburg 43 33 12 7 14 45 57 -12

10. Mainz 37 33 9 10 14 42 53 -11

11. Hamburgo 37 33 9 10 14 39 53 -14

12. Union Berlin 36 33 9 9 15 40 58 -18

13. B. Mönchengladbach 35 33 8 11 14 38 53 -15

14. Colônia 32 33 7 11 15 48 58 -10

15. Werder Bremen 32 33 8 8 17 37 58 -21

16. Wolfsburg 26 33 6 8 19 42 68 -26

17. Heidenheim 26 33 6 8 19 41 70 -29

18. St Pauli 26 33 6 8 19 28 57 -29

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