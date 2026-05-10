Lista de vencedores da Copa do Mundo desde a primeira edição em 1930
compartilheSIGA
A Argentina é a atual campeã da Copa do Mundo, mas o Brasil, com cinco conquistas, continua sendo o recordista de títulos do mais importante torneio de seleções.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
. Lista dos vencedores da Copa do Mundo:
5 títulos: Brasil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
4 títulos: Alemanha (1954, 1974, 1990, 2014)
Itália (1934, 1938, 1982, 2006)
3 títulos: Argentina (1978, 1986, 2022)
2 títulos: Uruguai (1930, 1950)
França (1998, 2018)
1 título: Inglaterra (1966)
Espanha (2010)
. Resultados das finais disputadas:
1930: Uruguai 4 x 2 Argentina, na prorrogação (no Uruguai)
1934: Itália 2 x 1 Tchecoslováquia (na Itália)
1938: Itália 4 x 2 Hungria (na França)
1950*: Uruguai 2 x 1 Brasil (no Brasil)
1954: Alemanha 3 x 2 Hungria (na Suíça)
1958: Brasil 5 x 2 Suécia (na Suécia)
1962: Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia (no Chile)
1966: Inglaterra 4 x 2 Alemanha, na prorrogação (na Inglaterra)
1970: Brasil 4 x 1 Itália (no México)
1974: Alemanha 2 x 1 Países Baixos (na Alemanha)
1978: Argentina 3 x 1 Países Baixos, na prorrogação (na Argentina)
1982: Itália 3 x 1 Alemanha (na Espanha)
1986: Argentina 3 x 2 Alemanha (no México)
1990: Alemanha 1 x 0 Argentina (na Itália)
1994: Brasil 0 x 0 Itália, 3-2 nos pênaltis (nos Estados Unidos)
1998: França 3 x 0 Brasil (na França)
2002: Brasil 2 x 0 Alemanha (no Japão e Coreia do Sul)
2006: Itália 1 x 1 França, 5-3 nos pênaltis (na Alemanha)
2010: Espanha 1 x 0 Países Baixos, na prorrogação (na África do Sul)
2014: Alemanha 1 x 0 Argentina, na prorrogação (no Brasil)
2018: França 4 x 2 Croácia (na Rússia)
2022: Argentina 3 x 3 França, 4-2 nos pênaltis (no Catar)
* Em 1950, o torneio foi decidido em um quadrangular e o Uruguai foi o campeão ao vencer a última partida, equivalente a uma final.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-mcd/raa/cb