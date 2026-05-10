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Chefe da OMS alerta para 'riscos' de EUA não impor quarentena a americanos do Hondius

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AFP
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Repórter
10/05/2026 17:06

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O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou neste domingo (10) que a decisão dos Estados Unidos de não impor quarentena aos seus cidadãos evacuados do navio de cruzeiro Hondius, afetado por um surto de hantavírus, envolve “riscos”. 

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“Isso pode envolver riscos”, disse Ghebreyesus em coletiva de imprensa na ilha espanhola de Tenerife, onde desembarcaram os ocupantes do Hondius para serem repatriados, ao comentar o anúncio dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) de que os americanos não serão necessariamente colocados em quarentena.

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bur-al-du/mvl

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