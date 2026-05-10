Ucrânia e Rússia denunciam ataques contra civis no segundo dia da trégua

A Ucrânia e a Rússia trocaram acusações neste domingo (10) de múltiplos ataques contra civis, no segundo dia de um cessar-fogo anunciado na sexta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Uma série de bombardeios russos deixou pelo menos nove civis feridos na Ucrânia, entre eles uma criança, informaram as autoridades locais.

Do lado russo, as autoridades relataram bombardeios com drones lançados pela Ucrânia na região fronteiriça de Belgorod.

A administração da região ucraniana de Dnipropetrovsk, no sudeste do país, informou que uma menina de três anos ficou ferida em um ataque com drone no distrito de Synel'nykove e que um socorrista de 23 anos foi atingido.

“Os socorristas se dirigiam ao povoado de Mirivska para ajudar os moradores locais quando seu veículo de bombeiros e resgate foi atacado por um drone inimigo”, declarou o governador regional, Oleksandr Ganzha.

Na região de Kherson, no sul, os bombardeios russos deixaram quatro feridos, entre eles um jovem de 19 anos e um funcionário municipal de 53, de acordo com as autoridades locais.

Em Mykolaiv, o governador informou sobre dois feridos após um ataque com drones contra um carro civil, enquanto em Zaporizhzhia um drone russo deixou um ferido, segundo as autoridades.

Já na região russa de Belgorod, os ataques ucranianos feriram quatro pessoas, entre elas um agente da guarda de fronteira, afirmou o governador Vyacheslav Gladkov.

Além disso, as duas partes acusam uma à outra de violar o cessar-fogo ao longo da linha de frente.

O Ministério da Defesa russo relatou neste domingo 16.071 violações da trégua em um período de 24 horas, incluindo milhares de ataques com drones.

Por sua vez, o presidente ucraniano Volodimir Zelensky acusou a Rússia de realizar operações ofensivas. “Na linha de frente, o exército russo não está respeitando o cessar-fogo e nem sequer está tentando fazê-lo”, afirmou em um discurso.

Kiev e Moscou já haviam trocado acusações de violar a trégua no sábado.

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