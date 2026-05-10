Trump pressionará presidente chinês sobre Irã, diz funcionário americano

O presidente Donald Trump pressionará seu par chinês, Xi Jinping, a respeito do Irã quando visitar Pequim na próxima semana, disse neste domingo (10) um alto funcionário do governo, enquanto o presidente americano busca um acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

“Eu esperaria que o presidente exercesse pressão”, disse o funcionário em uma chamada com jornalistas, sob condição de anonimato, acrescentando que Trump já pressionou o líder chinês em ligações anteriores.

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