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Trump pressionará presidente chinês sobre Irã, diz funcionário americano

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AFP
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Repórter
10/05/2026 16:10

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O presidente Donald Trump pressionará seu par chinês, Xi Jinping, a respeito do Irã quando visitar Pequim na próxima semana, disse neste domingo (10) um alto funcionário do governo, enquanto o presidente americano busca um acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio. 

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“Eu esperaria que o presidente exercesse pressão”, disse o funcionário em uma chamada com jornalistas, sob condição de anonimato, acrescentando que Trump já pressionou o líder chinês em ligações anteriores.

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dk/msp/mr/dg/ic

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