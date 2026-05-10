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Arsenal vence West Ham em jogo dramático e se aproxima do título inglês

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Repórter
10/05/2026 15:58

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Com um gol na reta final de Leandro Trossard e um gol anulado do adversário nos acréscimos, o Arsenal venceu o West Ham fora de casa por 1 a 0 neste domingo (10), uma vitória vital que deixa a equipe mais perto do título do Campeonato Inglês.

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Os 'Gunners' conseguiram neste fim de semana manter a vantagem de cinco pontos sobre o Manchester City (2º), que no sábado venceu o Brentford por 3 a 0.

Os 'Citizens' têm um jogo a menos, o duelo adiado da 31ª rodada contra o Crystal Palace, mas em todo caso o Arsenal continua dependendo das próprias forças para conquistar o título depois de 22 anos.

A partida deste domingo não foi tranquila para o time de Mikel Arteta, que se salvou especialmente em duas grandes defesas do goleiro David Raya.

Nos minutos finais (83'), um chute de Trossard entre vários jogadores deu a vitória e três pontos que valem ouro para os 'Gunners'.

A vitória também veio com uma enorme sensação de alívio para o líder do campeonato, que nos acréscimos do segundo tempo (90'+5) sofreu o empate em uma finalização de Callum Wilson, mas o gol foi anulado após uma longa revisão no VAR devido a uma falta cometida sobre Raya.

O Arsenal agora soma 79 pontos, com dois jogos a disputar até o final da competição, enquanto o City tem 74, com mais três jogos pela frente.

- Tabela favorável -

Os 'Gunners' parecem ter o caminho mais fácil para conquistar o título, já que vão enfrentar o Burnley, já rebaixado, e o Crystal Palace, que provavelmente estará focado na final da Liga Conferência contra o Rayo Vallecano, no dia 27 de maio.

O City, por outro lado, tem dois adversários mais complicados nas últimas duas rodadas: Bournemouth e Aston Villa.

O Arsenal também teve uma má notícia na vitória deste domingo, a lesão do lateral Ben White, substituído aos 26 minutos devido a um problema no joelho.

No caso do West Ham (18º, 36 pontos), a derrota complica a situação da equipe na luta pela permanência na primeira divisão.

Os 'Hammers' estão um ponto atrás do Tottenham (17º), primeiro time fora da zona de rebaixamento, que na segunda-feira encerra a 36ª rodada com um confronto direto contra o Leeds (16º, 43 pontos).

- Aston Villa tropeça por vaga na Champions -

Na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, o Aston Villa (5º) emendou o terceiro jogo seguido sem vencer, desta vez com um empate em 2 a 2 com o Burnley, e terá que esperar para garantir seu acesso à próxima edição da principal competição continental da Europa.

Com mais dois jogos a disputar, contra Liverpool e Manchester City, o Villa fecha o G5 com quatro pontos de vantagem sobre o Bournemouth (6º), que no sábado venceu o Fulham por 1 a 0.

Os demais jogos disputados neste domingo também terminaram empatados: 1 a 1 entre Nottingham Forest (15º) e Newcastle (13º) e 2 a 2 entre Crystal Palace (14º) e Everton (10°).

--- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sábado, 9 de maio

   Liverpool - Chelsea                            1 - 1

   Brighton - Wolverhampton                       3 - 0

   Sunderland - Manchester United                 0 - 0

   Fulham - Bournemouth                           0 - 1

   Manchester City - Brentford                    3 - 0

  

   Domingo, 10 de maio

   Crystal Palace - Everton                       2 - 2

   Burnley - Aston Villa                          2 - 2

   Nottingham - Newcastle                         1 - 1

   West Ham - Arsenal                             0 - 1

  

   Segunda-feira, 11 de maio

   (16h00) Tottenham - Leeds                           

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 79  36  24   7   5  68  26  42

    2. Manchester City         74  35  22   8   5  72  32  40

    3. Manchester United       65  36  18  11   7  63  48  15

    4. Liverpool               59  36  17   8  11  60  48  12

    5. Aston Villa             59  36  17   8  11  50  46   4

    6. Bournemouth             55  36  13  16   7  56  52   4

    7. Brighton                53  36  14  11  11  52  42  10

    8. Brentford               51  36  14   9  13  52  49   3

    9. Chelsea                 49  36  13  10  13  55  49   6

   10. Everton                 49  36  13  10  13  46  46   0

   11. Fulham                  48  36  14   6  16  44  50  -6

   12. Sunderland              48  36  12  12  12  37  46  -9

   13. Newcastle               46  36  13   7  16  50  52  -2

   14. Crystal Palace          44  35  11  11  13  38  44  -6

   15. Nottingham              43  36  11  10  15  45  47  -2

   16. Leeds                   43  35  10  13  12  47  52  -5

   17. Tottenham               37  35   9  10  16  45  54  -9

   18. West Ham                36  36   9   9  18  42  62 -20

   19. Burnley                 21  36   4   9  23  37  73 -36

   20. Wolverhampton           18  36   3   9  24  25  66 -41

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