Arsenal vence West Ham em jogo dramático e se aproxima do título inglês

Com um gol na reta final de Leandro Trossard e um gol anulado do adversário nos acréscimos, o Arsenal venceu o West Ham fora de casa por 1 a 0 neste domingo (10), uma vitória vital que deixa a equipe mais perto do título do Campeonato Inglês.

Os 'Gunners' conseguiram neste fim de semana manter a vantagem de cinco pontos sobre o Manchester City (2º), que no sábado venceu o Brentford por 3 a 0.

Os 'Citizens' têm um jogo a menos, o duelo adiado da 31ª rodada contra o Crystal Palace, mas em todo caso o Arsenal continua dependendo das próprias forças para conquistar o título depois de 22 anos.

A partida deste domingo não foi tranquila para o time de Mikel Arteta, que se salvou especialmente em duas grandes defesas do goleiro David Raya.

Nos minutos finais (83'), um chute de Trossard entre vários jogadores deu a vitória e três pontos que valem ouro para os 'Gunners'.

A vitória também veio com uma enorme sensação de alívio para o líder do campeonato, que nos acréscimos do segundo tempo (90'+5) sofreu o empate em uma finalização de Callum Wilson, mas o gol foi anulado após uma longa revisão no VAR devido a uma falta cometida sobre Raya.

O Arsenal agora soma 79 pontos, com dois jogos a disputar até o final da competição, enquanto o City tem 74, com mais três jogos pela frente.

- Tabela favorável -

Os 'Gunners' parecem ter o caminho mais fácil para conquistar o título, já que vão enfrentar o Burnley, já rebaixado, e o Crystal Palace, que provavelmente estará focado na final da Liga Conferência contra o Rayo Vallecano, no dia 27 de maio.

O City, por outro lado, tem dois adversários mais complicados nas últimas duas rodadas: Bournemouth e Aston Villa.

O Arsenal também teve uma má notícia na vitória deste domingo, a lesão do lateral Ben White, substituído aos 26 minutos devido a um problema no joelho.

No caso do West Ham (18º, 36 pontos), a derrota complica a situação da equipe na luta pela permanência na primeira divisão.

Os 'Hammers' estão um ponto atrás do Tottenham (17º), primeiro time fora da zona de rebaixamento, que na segunda-feira encerra a 36ª rodada com um confronto direto contra o Leeds (16º, 43 pontos).

- Aston Villa tropeça por vaga na Champions -

Na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, o Aston Villa (5º) emendou o terceiro jogo seguido sem vencer, desta vez com um empate em 2 a 2 com o Burnley, e terá que esperar para garantir seu acesso à próxima edição da principal competição continental da Europa.

Com mais dois jogos a disputar, contra Liverpool e Manchester City, o Villa fecha o G5 com quatro pontos de vantagem sobre o Bournemouth (6º), que no sábado venceu o Fulham por 1 a 0.

Os demais jogos disputados neste domingo também terminaram empatados: 1 a 1 entre Nottingham Forest (15º) e Newcastle (13º) e 2 a 2 entre Crystal Palace (14º) e Everton (10°).

--- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sábado, 9 de maio

Liverpool - Chelsea 1 - 1

Brighton - Wolverhampton 3 - 0

Sunderland - Manchester United 0 - 0

Fulham - Bournemouth 0 - 1

Manchester City - Brentford 3 - 0

Domingo, 10 de maio

Crystal Palace - Everton 2 - 2

Burnley - Aston Villa 2 - 2

Nottingham - Newcastle 1 - 1

West Ham - Arsenal 0 - 1

Segunda-feira, 11 de maio

(16h00) Tottenham - Leeds

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 79 36 24 7 5 68 26 42

2. Manchester City 74 35 22 8 5 72 32 40

3. Manchester United 65 36 18 11 7 63 48 15

4. Liverpool 59 36 17 8 11 60 48 12

5. Aston Villa 59 36 17 8 11 50 46 4

6. Bournemouth 55 36 13 16 7 56 52 4

7. Brighton 53 36 14 11 11 52 42 10

8. Brentford 51 36 14 9 13 52 49 3

9. Chelsea 49 36 13 10 13 55 49 6

10. Everton 49 36 13 10 13 46 46 0

11. Fulham 48 36 14 6 16 44 50 -6

12. Sunderland 48 36 12 12 12 37 46 -9

13. Newcastle 46 36 13 7 16 50 52 -2

14. Crystal Palace 44 35 11 11 13 38 44 -6

15. Nottingham 43 36 11 10 15 45 47 -2

16. Leeds 43 35 10 13 12 47 52 -5

17. Tottenham 37 35 9 10 16 45 54 -9

18. West Ham 36 36 9 9 18 42 62 -20

19. Burnley 21 36 4 9 23 37 73 -36

20. Wolverhampton 18 36 3 9 24 25 66 -41

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