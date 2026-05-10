Fiorentina garante permanência na Serie A italiana

A tradicional Fiorentina, que passou por sérios problemas durante grande parte da temporada, garantiu matematicamente a permanência na primeira divisão italiana graças ao ponto somado com o empate em 0 a 0 com o Genoa neste domingo (10), pela 36ª rodada da Serie A.

Com esse resultado, a 'Viola' sobe para a 15ª posição, agora com 38 pontos, e fica com sete de vantagem sobre o time que abre a zona de rebaixamento, a Cremonese (18º), faltando duas rodadas para o fim do campeonato.

Assim que soou o apito final, os torcedores do time toscano vaiaram seus jogadores, apesar de terem alcançado objetivo de evitar o rebaixamento.

A temporada 2025/2026 da Fiorentina começou com ambições muito maiores, com a chegada de Stefano Pioli, ex-técnico do Milan, para assumir o comando da equipe.

Mas tudo começou muito mal e Pioli foi demitido no início de novembro: ele deixou o cargo após a décima rodada, com apenas quatro pontos somados e com o time na lanterna do campeonato.

Com a chegada Paolo Vanoli, a Fiorentina se recuperou e conquistou sua primeira vitória nesta Serie A em dezembro.

O clube de Florença, que vai comemorar seu centenário na próxima temporada, também perdeu seu proprietário desde 2019, Rocco Commisso, fundador do grupo Mediacom Communications, falecido em janeiro aos 76 anos.

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