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Trump diz que EUA precisaria de apenas duas semanas para atacar alvos restantes no Irã

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AFP
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Repórter
10/05/2026 12:58

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em uma entrevista exibida neste domingo (10) que levaria apenas duas semanas para atacar "cada um dos alvos" restantes no Irã, e acrescentou que a república islâmica já está "militarmente derrotada".

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Na entrevista com a jornalista independente Sharyl Attkisson — gravada na semana passada —, ele também classificou a Otan como um "tigre de papel" e acusou os aliados de Washington de não terem prestado assistência na campanha contra Teerã. "Eles não estavam lá para ajudar."

Esses comentários surgem depois que o Irã anunciou, neste domingo, que respondeu à última proposta americana para pôr fim a um conflito que começou em 28 de fevereiro com ataques dos Estados Unidos e de Israel.

"Eles estão militarmente derrotados. Em suas próprias mentes, talvez não saibam disso. Mas acho que sabem", disse Trump na entrevista.

Ele sugeriu que o Exército americano poderia "intervir por mais duas semanas e atacar cada um dos alvos. Temos certos alvos que desejávamos atingir — e provavelmente já atacamos 70% deles —, mas temos outros que, hipoteticamente, poderíamos atacar".

"Mas mesmo que não fizéssemos isso, vocês sabem, seriam apenas os retoques finais", afirmou.

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sst/msp/dg/mr/am

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